40 años de la otra película icónica del director de ‘Rocky’. Un clásico que ha lanzado uno de los mayores fenómenos actuales y que se puede ver en streaming

Mirar a los ochenta es una empresa complicada. Todos los que hemos consumido suficiente cine tenemos en mente qué define a una película de esa época, qué tono tiene y cómo se mueve. También, siendo una de las eclosiones definitivas del cine espectáculo acompañada del fervor consumista en los multicines, han proliferado películas que se consideran iconos de la época.

Estas películas, convertidas en símbolo de la época, provocan esas ambivalentes sensaciones. Mientras que las que crecieron con ellas no quieren que se cuestionen bajo ningún concepto, otros como Quentin Tarantino lo consideran uno de los puntos bajos del cine americano. Igual es un poco todo a la vez, y quizá hay pocas películas que lo ejemplifiquen como ‘Karate Kid, el momento de la verdad’.

Dando cera

40 años se cumplen del estreno de esta cinta que combina adolescencia, deporte, acción de artes marciales y… ¿cine social? Ralph Macchio y Pat Morita son el combo protagonista al que dirige John G. Avildsen, ya experimentado en el cine deportivo con ‘Rocky’, en una película que hoy se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Recién llegado a la zona de Los Ángeles con su madre viuda, el joven Daniel Larusso tiene problemas para adaptarse y entablar nuevas amistades. Sus problemas crecen con el acoso por parte de un grupo de jóvenes karatekas, los cobras, ante los que no puede defenderse. Sin embargo, aprenderá a combatir y apreciar el arte del kárate de la mano del conserje, el señor Miyagi, que es todo un experto con métodos de entrenamiento poco ortodoxos.

Aquí tenemos una de esas películas donde podemos ir alegremente ir marcando casillas en una lista con todo lo esperable de una cinta populista de los ochenta. La historia de superación, el tono ligeramente azucarado para que los problemas tengan una dimensión mayor de la que tienen, la eliminación de aristas para que quede claro que tenemos que ir con el protagonista y contra el villano (algo que se intentó replantear con la sucesora ‘Cobra Kai’, uno de los fenómenos televisivos actuales).

‘Karate Kid’: siguiendo las reglas

No hay especial problema en recorrer clichés si tienes una cierta gracia para exponerlos. ¿Es el caso de ‘Karate Kid’? No especialmente, pero el punto de humor en el entrenamiento nos permite estar bastante entretenidos, y la intrigante presencia de Morita ayuda a no cuestionarse demasiado posibles limitaciones de su personaje.

Tampoco es necesario reclamar mucho más de una película que no tiene ambiciones mayores, que evita explorar lo que entonces se podrían considerar charcos como la extraña conexión con un señor mayor de comunidad marginal. ‘Karate Kid’ busca claramente una intersección entre cine juvenil sencillo y cinta deportiva emocionante por seguir a personajes más que por acción, dejando el buen sabor de boca tras salir del multicine o antes de devolver la cinta al videoclub. Más allá de eso, no tiene más que ofrecer.

En Espinof | Las mejores películas de deportes de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024