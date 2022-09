'Cobra Kai': la notable temporada 5 cierra una gran etapa de una de las mejores series originales de Netflix

Una de las grandes alegrías seriéfilas que nos ha dado Netflix en 2022 es que apenas hemos tenido que esperar poco más de nueve meses desde el lanzamiento de la cuarta temporada de 'Cobra Kai' hasta que la quinta ha llegado a la plataforma. Suele decirse que las prisas son malas consejeras, pero en el caso que nos ocupa no ha sido el caso.

Hace apenas unos días ya os comenté que el arranque de esta nueva entrega de 'Cobra Kai' era adictivo y que conservaba todas las virtudes por las que muchos caímos rendidos ante este regreso al universo 'Karate Kid'. Pues bien, los cinco últimos episodios son como mínimo igual de entretenidos y elevan aún más la intensidad para cerrar así una etapa en la serie.

Creciendo a bien ritmo

Una cosa que hace realmente bien los primeros episodios era mostrar la capacidad de Terry Silver para básicamente anular a Daniel LaRusso. La ayuda de Chozen era insuficiente y el mítico personaje interpretado por Ralph Macchio necesitaba ayuda con urgencia. Eso acaba llegando en un tramo final de temporada que esquiva el habitual recurso de la competición de karate para ir en otra dirección.

Ojo, eso no impide que haya una gran confrontación final, pero aquí se opta por seguir un camino hasta cierto punto similar con el que hubo en la segunda temporada. De hecho, no es la primera vez que esta quinta entrega de 'Cobra Kai' nos recuerda a ese incidente que casi acaba para siempre con los sueños de Miguel.

Además, los responsables de 'Cobra Kai' se las ingenian para que ese enfrentamiento entre dojos también tenga un peso importante en este tramo final. Sin entrar en detalles, sí que la serie logra transmitir la sensación de ir un paso más allá, y eso que al realmente solo lo hace como una posibilidad en lugar de entrar más de lleno en ello. ¿Quizá se lo estén reservando para lo que esté por venir? Que Macchio ya ha declarado que hasta se dejaron grabadas algunas escenas que podrían usar en una sexta entrega todavía no confirmada por Netflix.

El papel de Kreese y Silver

Otro aspecto que gana presencia en esta quinta temporada de 'Cobra Kai' según avanzan los episodios es el personaje de Kreese. Tras el golpe por sorpresa que le asestó Silver al final de la cuarta entrega, el personaje interpretado por Martin Kove está algo desaparecido en los primeros episodios, pero eso termina cambiando.

Dejando a un lado los flashbacks, donde la serie parece estar más interesada en que los jóvenes actores tengan un look lo más parecido posible al que Kreese y Silver tienen actualmente, 'Cobra Kai' hace un muy buen uso de ambos personajes, con Kreese intentando hacer todo lo posible por recuperar su libertad, mientras que Silver va un paso más allá. Y es que sigue siendo igual de nocivo y peligroso, pero también con la inteligencia suficiente para llevarlo todo a su terreno.

De hecho, el último episodio de la quinta temporada resulta especialmente intenso, ya que ese odio entre personajes que siempre ha sobrevolado en el ambiente se vuelve más retorcido y violento. Luego es cierto que no se atreven a llevarlo todo hasta sus últimas consecuencias, pero las propias características de 'Cobra Kai' ya habían sembrado antes las semillas para que el espectador no desee un resultado tan definitivo. Aunque en lo referente al corazón de la historia, tampoco me importaría si esto fuese el final de la serie. Es evidente que no será el caso, pero tengo mis dudas sobre el sentido de tirar del cabo suelto que han dejado...

Por lo demás, visualmente sigue sin ser una serie memorable, pues siempre se ha optado por un toque luminoso que hasta cierta manera la conectaba con otras series juveniles de hace tiempo, pero eso no quita para que sea un look que encaja bien con la historia que propone la serie. Y además, 'Cobra Kai' ha ido ganando entidad a la hora de reflejar en imágenes los combates. Sin llegar nunca a ser algo memorable, pero sí siendo más claro y satisfactorio según han ido pasando las temporadas y aquí vuelve a hacer gala de ello.

En resumidas cuentas

Es verdad que la quinta temporada me ha parecido ligeramente inferior a la cuarta, pero es que creo que fue entonces cuando 'Cobra Kai' tocó techo'. Y además no se trata de un bajón, simplemente que sigue siendo muy buena serie que vas viendo con la misma facilidad que te tomas un vaso de agua bien fresquita en plena ola de calor.