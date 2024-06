40 años de una de las grandes películas de fantasía de los 80. Festival de criaturas y humor arrollador que puedes ver en Max

Suele ser objeto de discusión en qué punto exponer a los más pequeños a otro tipo de cine que no sea exclusivamente animado. Ahora son menos frecuentes esas grandes producciones que estén orientadas al público infantil, pero desde la imagen “real”, con la reciente ‘Amigos imaginarios’ como excepción más que como un ejemplo de un resurgir (y encima con excepción es terrible).

Es también debatible cuándo es adecuado exponerles al género de terror, especialmente cuando el progenitor es especialmente fan y quiere compartir esa pasión. Es delicado, uno no quiere traumatizar una mente tan joven y todavía en formación, pero hay cosas de lo más aptas y con un punto retorcido que son puerta de entrada estupenda. ‘Gremlins’ seria un ejemplo estupendo.

Un regalo envenenado

40 años se cumplen de esta alocada película de fantasía, cargada hasta los topes con humor loco, fantástico orientado a todos los públicos y hasta un toque de terror ligeramente espeluznante pero igualmente apto. Joe Dante crea un clásico ochentero y navideño que vale para todas las épocas y se puede ver en streaming a través de Max.

Ante la llegada de las fiestas navideñas, un comerciante e inventor sin éxito entra en un misterioso bazar para traer un regalo a su hijo en su regreso a casa. Allí adquiere una misteriosa criatura llamada “Mogwai”, con una serie de reglas que hay que seguir si se quieren evitar consecuencias nefastas: no darles de comer después de medianoche, no mojarlos y no exponerlos a la luz solar. A pesar del cuidado, esta exótica mascota terminará evolucionando a su versión más maligna, conocida como “Gremlin”.

Dante muestra aquí su gran dote como cineasta de fantástico, capaz de meter en una batidora acelerada detalles de entretenimiento de serie B con blockbuster más populista de los ochenta. Es por eso que su propia naturaleza se ve, en apariencia, tan convulsa como la naturaleza de un Gremlin, pasando de lo amable a la divertida macarrada.

‘Gremlins’: endiablada diversión

Es un equilibrio difícil de conseguir, pero ‘Gremlins’ la obtiene de una manera todavía sensacional. El uso de las marionetas para estas criaturas está a un nivel altísimo, creando fabulosas secuencias de todo tipo, plagadas también con algunas referencias muy reconocibles. Al mismo tiempo, es capaz de crear sus propios momentos icónicos.

Aunque la verdadera salsa punk de Dante se encuentra en su aún más genial secuela, ‘Gremlins’ es la clase de éxito notable que valida una carrera plagada de gemas y diversión. Una propuesta para toda la familia que, aunque entre por momentos en el terror, es una fuente de maravilla que puede abrir los horizontes a los más pequeños que estén dispuestos a dejarse cautivar.

