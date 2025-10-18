"Me pidieron hacer una comedia romántica y pensé que se habían vuelto locos". Christian Bale no quiere saber nada de este tipo de películas

Christian Bale es uno de los actores más reputados de Hollywood, y también uno de los más selectivos. Eso tiene varias consecuencias, pero una de las más claras es que no tiene el más mínimo interés por las comedias románticas, algo que no ha dudado en dejar completamente claro.

"No sé por qué alguien me ofrecería una comedia romántica"

Si nos fijamos en su filmografía, lo más parecido a una que encontramos es 'El sueño de una noche de verano', pero me da que ahí el hecho de ser la adaptación de una obra de William Shakespeare pesó más que cualquier otra cosa. De hecho, él mismo comenta lo siguiente en The Guardian:

Hace poco me pidieron hacer una comedia romántica y pensé que se habían vuelto locos. Los gatos tienen esas medias horas de locura cada noche. Creo que debió ser eso para la productora. No sé por qué alguien me ofrecería una comedia romántica. 'American Psycho' me parece muy divertida.

La mención a la película dirigida por Mary Harron deja bastante claro que a Bale le hacen gracia otro tipo de títulos. De hecho, en la entrevista le llegan a preguntar si alguna vez en su vida ha disfrutado con una comedia romántica y el actor se tiene que remontar hasta 'Cuando Harry encontró a Sally'. Ni una desde 1989, aunque a saber también cuántas habrá visto...

Y es que él ve las comedias románticas como un tremendo desafío, pero no es precisamente uno que le atraiga demasiado. Además, Bale cuenta ya con 51 años, por lo que tampoco creo que en Hollywood estén ya muy interesados en volver a intentar que cambie de idea.

La próxima película en la que veremos a Bale es 'La novia!', nuevo trabajo tras las cámaras de Maggie Gyllenhaal inspirado en la obra maestra 'La novia de Frankenstein'. El actor dará vida allí al famoso monstruo creado por Mary Shelley.

