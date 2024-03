Café, una lata de atún y una manzana al día. La dieta extrema de Christian Bale para uno de sus mejores papeles que hizo por un error del guion

El actor Christian Bale es conocido por su enorme capacidad de transformación a la hora de prepararse para algunos de sus papeles. Sin embargo, ninguna cinta requirió una exigencia física tan grande como la que tuvo que soportar para poder hacer 'El maquinista', una de sus mejores películas y también el largometraje que hizo justo antes que 'Batman Begins'.

Bale tuvo que perder la friolera de 28 kilos en 4 meses para dar vida a Trevor Reznik, un hombre que lleva prácticamente un año sin poder dormir, lo cual le lleva a sufrir paranoia. El sentimiento de culpa por algo que sucedió tiempo atrás juega un papel fundamental en este notable thriller de Brad Anderson estrenado en 2004.

"No es saludable en absoluto"

Una de las particularidades del personaje es que tenía que ser extraordinariamente delgado, por lo que Bale sobrevivió a base de agua, una taza de café, una manzana y una lata de atún. Además, fumaba para reducir el apetito y en ocasiones especiales se permitía un vaso de whiskey. Eso llevaba a que su consumo calórico diario oscilara entre las 55 y las 200 calorías, una auténtica barbaridad que el experto en salud y nutrición Daniel O’Shaughnessy define como una dieta extrema:

No es saludable en absoluto. Una dieta extrema como esa causará estragos en tu metabolismo y provocará mucho estrés en el cuerpo.

El propio Bale confesó años después en The Guardian que hacer 'El maquinista' fue una experiencia inolvidable y que la extrema delgadez que tuvo que alcanzar también tuvo su lado positivo:

Hacer eso fue una experiencia increíble. Cuando estás tan delgado que apenas puedes subir un tramo de escaleras ... eres, como, este ser de pensamiento puro. Es como si hubieras abandonado tu cuerpo. Ese es el estado más zen en el que he estado en mi vida. Dos horas de sueño, leer un libro durante 10 horas seguidas sin parar ... increíble. No podías alterarme. Ninguna montaña rusa de emociones. En cuanto empiezas a meter la comida en el estómago, vuelve la montaña rusa...

Eso sí, poco después destacó en 2019 que no se veía volviendo a hacer algo así por un personaje, y buenos motivos tiene para ello: "Ahora me he vuelto un poco más aburrido, porque soy mayor y siento que si sigo haciendo lo que he hecho en el pasado me voy a morir. Así que prefiero no morir". No podemos culparle por ello.

Tengamos en cuenta que Bale tiene ya 50 años y que contaba con apenas 30 cuando se estrenó 'El maquinista'. El cuerpo humano cambia mucho según pasa el tiempo y es posible que ahora mismo no pudiera recuperar de algo así. Como mínimo, le costaría mucho más que entonces, que apenas tuvo unos meses para ponerse en forma y dar vida a Bruce Wayne en 'Batman Begins'.

"Me pasé un poco"

De hecho, él mismo acabó reconociendo que seguramente se excedió en su inhumana preparación para 'El maquinista', comentando lo siguiente en una entrevista concedida a GQ:

La pérdida de peso en 'El maquinista' es un claro ejemplo. En retrospectiva, diría que quizá me pasé un poco. No de una forma que fuera especialmente peligrosa, pero ciertamente se puso, digamos, interesante, de una forma que amigos y familiares notaron, y no disfrutaron especialmente. Y para mí, cuando terminas de rodar, se desmontan los decorados y te vas a casa, puede ser un proceso largo y difícil volver a encontrarte a ti mismo. ¿Alguna parte profunda de ti quedará alterada indefinidamente? Claro. Y eso se reduce a una forma de trabajar.

Por cierto, lo más curioso de todo es que la idea del guionista de 'El maquinista' para nada era que Bale bajase tanto de peso, ya que el guion estaba escrito pensando en un actor mucho más bajo para el papel -el protagonista de 'El Caballero Oscuro' mide 1 metro y 83 centímetros-, de ahí que tuviera ese objetivo a priori imposible para él. Así lo desveló años después Michael Ironside, que cuenta con un papel secundario en 'El maquinista'.

Cuando los responsables de la película se dieron cuenta de lo que estaba pasando, avisaron a Bale de que no era necesario que siguiera adelante con ello, ya que su objetivo inicial suponía perder otros 9 kilos más. El actor insistió en que sería capaz de hacerlo, pero, por razones obvias, no se lo permitieron.

Pese a el increíble esfuerzo de Bale, 'El maquinista' acabó pasando un tanto desapercibida en cines, ya que recaudó 8,2 millones de dólares cuando su presupuesto había sido de 5 millones.

