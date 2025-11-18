HOY SE HABLA DE

Liam Hemsworth explica por fin el motivo por el que sustituyó a Henry Cavill en 'The Witcher': "Pensé que podía hacerle justicia al personaje"

El actor se muestra claro y directo al respecto: "Si no me importara, no habría aceptado el papel"

Liam Geralt
Hace ya varias semanas que se estrenó la temporada 4 de 'The Witcher'. Sus datos de audiencia han sido bastante malos, pero la serie no va a quedarse sin final, pues la quinta y última entrega acabó su rodaje hace ya un tiempo. En ella volveremos a ver a Liam Hemsworth dando vida a Geralt de Rivia, quien ahora ha explicado al fin el motivo por el que aceptó sustituir a Henry Cavill en la serie de Netflix.

"Si no me importara, no habría aceptado el papel"

El actor pasó por Radio Times para promocionar el estreno de los nuevos episodios de la serie, siendo inevitable que le preguntasen sobre sus motivaciones para asumir un reto a priori muy desagradecido. Y es que muchos ya le habían sentenciado sin tan siquiera verle caracterizado para el papel, pero él confiaba en estar a la altura.

Hemsworth señala que "creo que si no fuera fan, si no me importara, no habría aceptado el papel. Acepté el papel porque soy fan y porque pensé que podía hacerle justicia al personaje. Pensé que podría aportar una interpretación interesante a esta parte de la historia". Sencillo y directo, pero me da que no son demasiados los que vayan a darle la razón.

Recordemos que la temporada 4 de 'The Witcher' es la que peores críticas ha recibido de toda la serie, consiguiendo sólo un 58% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Y varios miembros de la prensa especializada alaban su trabajo, pero otros se muestran bastante más duros con su versión de Geralt.

Por su parte, el actor también destaca que "lo que más me entusiasmó fue el punto en el que se encuentra Geralt en esta parte de la historia: su estado emocional y hacia dónde se dirige. Creo que está en un momento de cambio muy real, un momento que no creo que haya vivido muchas veces. Hay mucha duda, confusión y preocupación".

