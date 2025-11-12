El histórico hundimiento de 'The Witcher' condena a que la temporada 5 sea un triste final para la serie de Netflix

Netflix tiene un gran problema en sus manos con 'The Witcher'. En condiciones normales, a nadie le habría sorprendido que la plataforma anunciase su cancelación tras los desastrosos datos de audiencia que ha tenido su temporada 4, pero es que eso ahora mismo ni siquiera es una opción razonable. ¿El motivo? La quinta y última entrega ya está rodada.

Por ponerlo en perspectiva, la temporada 4 de 'The Witcher' arrancó con 7,3 millones de visualizaciones. Esa cifra en sí misma no dice mucho, pero es que supone menos de la mitad de los 15,2 millones con los que empezó su andadura la tercera en su momento. Y eso ya había supuesto una caída con respecto a los 18,5 de la segunda.

Tocada y hundida

De esa forma se certificaba el hundimiento de una serie que había quedado muy tocada con la marcha de Henry Cavill, siendo evidente que muy pocos quedaron satisfechos con la llegada de Liam Hemsworth. Entre los que se bajaron del barco y los que han echado pestes de la temporada 4, nada hace pensar que la cosa vaya a cambiar de repente con la entrega final.

De hecho, ese bajón se ha confirmado durante su segunda semana en Netflix, pues la temporada 4 ha sumado otros 7,4 millones de visualizaciones. Una cantidad muy baja para una serie cuyo presupuesto además se descontroló para esta nueva tanda de episodios, alcanzando el máximo histórico de 'The Witcher' hasta la fecha.

Tampoco ayuda que Netflix la haya lanzado poco menos que a morir, aunque eso es aún más palpable en el caso de 'Las Ratas: Una historia de The Witcher', la película en la que la plataforma reconvirtió la miniserie en la que estuvo trabajando durante bastante tiempo. Se estrenó al mismo tiempo que la temporada 4 y tal ha sido su fracaso que ni siquiera ha entrado en el Top 10 semanal de Netflix...

Todo esto ha llevado a una devaluación total y absoluta de la serie que en su momento fue uno de los grandes emblemas de Netflix. Supongo que queda el consuelo de que al menos en esta ocasión no se va a quedar sin final, pero no tengo claro que le vaya a compensar a nadie el alto precio a pagar por ello.

