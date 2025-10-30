La temporada 4 de 'The Witcher' ha destrozado un récord que nadie se esperaba: es la más cara de la serie con mucha diferencia

Este jueves 30 de octubre de 2025 se ha estrenado la temporada 4 de 'The Witcher', la cual está totalmente marcada por la llegada de Liam Hemsworth para sustituir a Henry Cavill. Para mí es un cambio a peor y espero que al menos le haya salido más barato a la plataforma. Sin embargo, ha sucedido algo curioso, es la entrega más cara de toda la serie con mucha diferencia.

Hasta ahora, 'The Witcher' había tocado techo con los 192,2 millones de dólares que costó la temporada 2. De hecho, el coste de la tercera bajó de forma clara hasta los 172,2 millones de dólares, por lo que habría sido lógico que esa tendencia se mantuviera en la carta. Pues no, Forbes aclara que a Netflix se le ha descontrolado el gasto por encima de los 27 millones de dólares por episodio.

Gasto sin control

Eso supone que la temporada 4 de 'The Witcher' se ha disparado hasta los 220,4 millones de dólares de coste, convirtiéndose así en una de las series más caras de la historia. Bueno, siendo justos ya entrada en esa lista, pero ahora ha subido varias posiciones y uno no puede evitarse preguntar por qué ha sucedido.

Por un lado, es evidente que Netflix sigue confiando en la serie, pues anunció su renovación por una quinta y última temporada incluso antes del estreno de la tercera. Por otro, la salida de Cavill puede impactar de forma severa el seguimiento de la serie y gastar sin control no es para nada una garantía para evitarlo.

Por desgracia, la duda permanece y no parece muy probable que nadie vaya a aclararla. Al menos no en un futuro cercano, porque la cosa seguramente se relaje cuando haya pasado ya un tiempo desde que la serie llegue a su fin.

