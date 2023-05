Netflix deja claro que no necesita a Henry Cavill con una decisión que sorprende hasta al mayor fan de 'The Witcher': la serie de fantasía renueva por una temporada 5 sin haberse estrenado la tercera

El inesperado anuncio de que Henry Cavill iba a abandonar 'The Witcher' tras la finalización de su temporada 3 fue un terremoto que llevó a que muchos dudasen sobre el futuro de la serie, por mucho que entonces se confirmase que iba a haber una cuarta. Ahora Netflix nos ha sorprendido a todos al saberse que la serie ha sido renovada ya por una temporada 5.

La noticia viene de la mano de Sophie Holland, directora de casting de la serie, pues ha afirmado en Deadline que "estamos a punto de empezar a rodar la temporada 4 con Liam Hemsworth y luego habrá una pausa corta antes de meternos de lleno con la 5". Todo apunta a que ambas temporadas van a grabarse de forma casi consecutiva y que la serie se dará por cerrada entonces, aunque en su momento se dijo que el plan es que fueran siete.

Recordemos que la showrunner Lauren Schmidt Hissrich destacó hace unos días que "Tuvimos la opción de hacer que Geralt se fuera y poner fin a la serie, pero no estábamos dispuestos a hacerlo. Quedan demasiadas historias por contar. Además, si sustituyéramos a Geralt por otro Brujo, nos alejaríamos totalmente de los libros, y creo que eso tampoco es lo que nadie quería". La gran duda está en saber si el público seguirá interesado en 'The Witcher' tras la marcha de Cavill -por mi parte tengo bastante claro que no tiene sentido seguir adelante sin él-.

No es imposible que haya marcha atrás

De hecho, el seguimiento de la serie ya se fue a menos en la segunda temporada, pues la primera debutó con 541,01 millones de horas reproducidas en sus primeros 28 días en la plataforma, mientras que la segunda bajó hasta las 484,34. Siguen siendo datos bastante buenos, pero 'The Witcher' es una serie muy cara y una nueva bajada podría llevar a que Netflix reconsidere su futuro -no sería la primera vez que cancela una serie ya renovada, algo que ha sucedido hasta en seis ocasiones-. O a que reduzca de forma sustancial su presupuesto.

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix