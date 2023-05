Por qué 'The Witcher' sigue adelante sin Henry Cavill: la showrunner de la serie de Netflix explica el motivo para fichar a Liam Hemsworth como el nuevo Geralt de Rivia

El terremoto que fue el anuncio de que Henry Cavill iba a dejar 'The Witcher' al acabar su temporada 3 es algo que muchos quizá no hayan terminado de asimilar. A fin de cuentas, todavía no hemos podido ver esa última tanda de episodios con él al frente del reparto, pero Netflix ya dejó claro entonces que el espectáculo debía continuar y que Liam Hemsworth va a ser su sustituto como Geralt de Rivia. La showrunner de la serie ha explicado ahora por qué finalizar la serie con la marcha de Cavill ni siquiera fue una opción.

"No estábamos dispuestos a hacerlo"

Lauren Schmidt Hissrich ha reconocido en Total Film que Hemsworth "tiene que llenar un hueco enorme, pero también tiene mucha energía y mucha ilusión por ello. Obviamente, es un capítulo nuevo para nosotros. Y hay muchos sentimientos en juego. Pero al final del día, nos encanta lo que estamos haciendo. Así que vamos a seguir adelante". Eso sí, reconoce que finiquitar la serie tras lo sucedido con Cavill fue un opción encima de la mesa:

Tuvimos la opción de hacer que Geralt se fuera y poner fin a la serie, pero no estábamos dispuestos a hacerlo. Quedan demasiadas historias por contar. Además, si sustituyéramos a Geralt por otro Brujo, nos alejaríamos totalmente de los libros, y creo que eso tampoco es lo que nadie quería.

Ahora la gran duda está en ver si explican de alguna forma dentro de la serie que Geralt pase de tener el rostro de Cavill al de Hemsworth, pues tiempo han tenido para incluir algo al final de la tercera temporada que lo explique. Y en un mundo en el que existe la magia, tampoco debería ser tan complicado encontrar alguna forma de hacerlo, aunque reconozco que no conozco en suficiente profundidad la mitología creada por el escritor Andrzej Sapkowski y cómo encajaría exactamente algo así.

Lo único que podemos hacer por ahora es esperar, pero la buena noticia es que ya no va a ser demasiado, ya que la temporada 3 de 'The Wticher' se estrena este próximo 29 de junio. Será entonces cuando llegue su Parte 1, mientras que la despedida definitiva de Cavill llegará a la plataforma el 27 de julio. Luego ya comenzará la etapa de Hemsworth en una fecha todavía por concretar.

