Número 1 de Netflix en 64 países. La miniserie de suspense que ha hecho historia y se ha merendado a la temporada 4 de 'The Witcher'

Es evidente que la marcha de Henry Cavill iba a dejarse notar y también que el fichaje de Liam Hemsworth no había convencido a todo el mundo, pero uno asumía que el estreno de la temporada 4 de 'The Witcher' iba a catapultar al serie al número 1 mundial de Netflix. Pues no ha sido el caso, ya que hay una miniserie de suspense que ha hecho historia y se la ha merendado: 'La agente encubierta'.

'La agente encubierta' cuenta la historia de Tea, una agente que se ha infiltrado en una banda criminal gracias a hacer amiga de la novia de Miran, el cabecilla de la misma. Eso le hará plantearse si prefiere completar su misión o hacer todo lo posible para ayudarla a escapar del control de Miran.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Éxito aplastante

Estrenada el pasado 27 de octubre, 'La agente encubierta' consiguió un éxito instantáneo, hasta el punto de que ha llegado a alcanzar el número 1 de Netflix en 64 países. Es cierto que el lanzamiento de la temporada 4 de 'The Witcher' ha hecho que pierda algo de empuje, pero aún así se mantiene por delante de la famosa serie de fantasía.

Por ponerlo en datos concretos, 'The Witcher' debutó alcanzando el número 1 en 13 países, una cifra que al día siguiente creció hasta 15. Por su parte, 'La agente encubierta' se ha mantenido en lo más alto en 42 países y 39 en ese mismo periodo. La victoria es aplastante, con el único lunar de que en Estados Unidos nunca ha llegado al número 1, pero es que 'The Witcher' tampoco lo ha conseguido.

Creada por Samanou Acheche Sahlstrøm y Kasper Barfoed, 'La agente encubierta' es un thriller nórdico de apenas 6 episodios que confirma que el dinero no lo es todo y está dejando muy buenas impresiones. Prueba de ello es que tiene ahora mismo un 83% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025