HBO Max tiene la película nominada al Óscar del director que revolucionó el true crime. Una mirada dura a la realidad cruel de las prisiones

Estas últimas semanas ha sido especialmente duro contemplar la degeneración absoluta de Estados Unidos a nivel gubernamental, intentando controlar naciones extranjeras y sus recursos a voluntad mientras fuerzas paramilitares con su apoyo matan impunemente a ciudadanos. No habría dudas de hablar de “Estado fallido” si esas estampas saliesen de una nación con menos poder histórico.

Pero la realidad es que esto no deja de ser mostrar a cara perro lo que ya era un sostén disfuncional tras la trastienda. Muchos de los sistemas que componen su Estado operaban ya bajo doctrinas crueles y casi distópicas, con el sistema penitenciario siendo un gran ejemplo de abusos cometidos con impunidad. Algo reflejado en ‘La solución al estilo de Alabama’.

Crímenes impunes

Dirigida por Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman, y estrenada el año pasado en streaming a través de HBO Max, la película tuvo una aclamación pequeña que ha terminado siendo su impulso para acabar nominada al Oscar en la categoría de mejor documental. Un espaldarazo que va a permitir que se vea más su escalofriante historia.

En las prisiones de Alabama se dan de manera recurrente abusos y actos terribles contra los reclusos, y el dúo de Jarecki y Kaufman quiere retratarlo a pesar de la prohibición establecida por el Tribunal Supremo para grabar en el interior de una prisión. Su manera de sortear esta limitación es proporcionar móviles con cámaras a varios de estos prisioneros, para que puedan registrar las condiciones terribles en las que son mantenidos cautivos durante años.

Correctivos violentos, circulación de drogas adictivas, abuso de los programas de reinserción laboral y condiciones insalubres de instalaciones son algunos de los problemas grabados por estos presidiarios, y que empiezan a mostrar porque la tasa de mortalidad en las prisiones estadounidenses es la más alta. Condiciones prácticamente de esclavitud que ni el más sádico cineasta podría imaginar para hacer un drama carcelario realmente angustioso.

‘La solución al estilo de Alabama’: la necesidad de registrar

Esto ayuda a hacer duro el visionado de ‘La solución al estilo de Alabama’, aunque también contribuye la precaria calidad de las grabaciones. Terminan siendo vistazos insuficientes para poder concebir la gravedad de la situación, aunque sea loable ya el mero hecho de haberlas conseguido. En su minúscula fracción de cruda realidad acaba estableciendo la fuerza del acto de registrar con los recursos disponibles, algo que Jarecki ya consiguió plasmar con ‘The Jinx’, el true crime que revolucionó el género, a través de desvelar la verdad por estar siempre grabando a su protagonista.

En su propia existencia acaba residiendo más importancia que en su ejecución, lo cuál podría abrir cuestiones sobre sus méritos artísticos para acabar siendo nominada. Aun así, nunca se acaban haciendo los suficientes documentos audiovisuales sobre el caos que es el sistema penitenciario, donde quitar de la ecuación la pena de muerte no supone el fin de la crueldad con respecto a los derechos humanos.

