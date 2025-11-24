'It: Bienvenidos a Derry' acaba de desvelar la verdadera identidad de uno de sus personajes. Una vieja conocida que nos aterrorizó en una de las películas

Amanecemos con un nuevo episodio de 'It: Bienvenidos a Derry' y, como viene siendo habitual, hay bastante miga en lo que por primera vez vemos a Pennywise en todo su esplendor. Si bien este es el plato fuerte del episodio 5, tenemos entre medias toda una revelación en torno a uno de los personajes adultos de la serie de HBO. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Y es que en este episodio descubrimos la identidad completa del personaje interpretado por Madeleine Stowe como la de una vieja conocida de las películas. La jefa de camareras de Juniper Hill, amiga de Lilly (Clara Stack) no solo se nos revela como la mujer blanca casada (con el carnicero) con la que Hank (Stephen Rider) tiene una aventura, sino que su nombre completo es Ingrid Kersh.

Kersh me cuentas

Efectivamente, la misma Mrs. Kersh (Joan Gregson) que aterrorizaba a Bev (Jessica Chastain) y que descubrimos como una manifestación de IT en 'Capítulo 2'. Pero que en la película (y en la novela) esta anciana no fuese real, no significa que no existiese en el pasado.

«Hay una hija de Bob Gray y es real. Eso no significa que la anciana de It Capítulo 2 sea real», explica Andy Muschietti hablando para Decider, «porque esa persona murió, de hecho, muchos años antes.» Los responsables de la serie tienen claro que en 'Bienvenidos a Derry' van a explorar el origen de Pennywise y hay mucho que contar en cuanto a la historia de Bob Gray.

La identidad de Ingrid ya estaba en el radar de los fans de la saga, quienes ya veían algo extraño en el personaje. El hecho de que fuese prácticamente la única que creyera a Lilly cuando hablaba de Pennywise o que suela mencionar a su padre cuando charla con la chica daba alguna que otra pista en esta dirección.

A partir de aquí tenemos terreno libre para la especulación. ¿Cuál es su papel respecto a esto?, ¿Ingrid sabe más sobre todo lo que está ocurriendo de lo que deja ver? Algo que, sin duda, se irá explorando en sucesivos episodios ya que Andy y Barbara Muschietti aseguran que el personaje les fascina.

