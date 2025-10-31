Los inquietantes créditos iniciales de 'It: Bienvenidos a Derry' están repletos de guiños al universo de Stephen King. Un prólogo sangriento y cargado de nostalgia

La pesadilla de 'It' ha regresado. HBO Max ya ha estrenado los dos primeros episodios de 'It: Bienvenidos a Derry', la esperada precuela de las exitosas películas dirigidas por Andy Muschietti, y ya ha conseguido captar la atención de muchos fans del clásico de Stephen King. Una de las cosas que más llaman la atención son sus inquietantes créditos iniciales, una secuencia tan elegante como perturbadora que retrata el siniestro encanto que tiene el pueblo maldito de Derry, Maine. Al ritmo de la aparentemente inocente canción 'A Smile and a Ribbon' de los años 50, las imágenes muestran una serie de postales macabras que anticipan lo inevitable: algo maligno se oculta bajo la superficie.

Explosión y masacre

Los créditos de 'Bienvenidos a Derry' están llenos de referencias directas a la novela original de Stephen King, especialmente a los interludios narrados por Mike Hanlon, el bibliotecario que documenta la violenta historia del pueblo. Allí se revela que Pennywise ha estado presente durante siglos, adoptando distintas formas para alimentar su hambre de miedo y destrucción. La serie, que se inspira en esos relatos, empieza a trazar su propio mapa del horror a través de guiños para los más atentos.

Entre los detalles más reconocibles aparece la estatua de Paul Bunyan, una figura icónica tanto en el libro como en 'It. Capítulo 2', y la vieja casa de Neibolt Street, refugio habitual del payaso cuando no acecha a sus víctimas. Pero lo que realmente llama la atención son los guiños a los episodios más oscuros de la historia de Derry, nunca antes representados en pantalla. Uno de ellos es la masacre de la banda de Bradley, un grupo de atracadores que fue brutalmente asesinado por los propios habitantes del pueblo durante la Gran Depresión. En los créditos, puede verse a Pennywise participando en la carnicería.

Otro suceso recreado es la explosión de la fábrica Kitchener Ironworks, una de las tragedias más impactantes del libro de King. En 1908, un grupo de niños que buscaba huevos de Pascua dentro del edificio murió cuando la fábrica explotó misteriosamente, dejando más de cien víctimas. La secuencia de créditos muestra brevemente el horror de aquel día: niños corriendo cubiertos de sangre y fuego, y una figura envuelta en llamas con un disfraz de conejo. Es un momento breve, pero dura lo suficiente para situarnos en la atmósfera de fatalidad que define a Derry.

Más allá del impacto visual, los créditos funcionan como una carta de presentación del tono de la serie: elegante, trágico y profundamente inquietante. Los creadores Jason Fuchs y Brad Kanehan revelado que 'It: Bienvenidos a Derry' está concebida como una historia en tres temporadas, cada una ambientada en diferentes momentos de la historia del pueblo, explorando cómo el terror de Pennywise se manifiesta generación tras generación.

Si los créditos son un adelanto de lo que está por venir, parece claro que esta precuela aspira a expandir el universo de con una mirada muy ambiciosa y sangrienta. Porque como ya sabemos, en Derry el miedo nunca desaparece, solo cambia de forma.

