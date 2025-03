"Será un baño de realidad". Por qué Disney quiso que 'Buscando a Nemo' se hundiera en taquilla

Cuando hablamos de la edad dorada de Pixar, es difícil no pensar en los inicios. Con grandes películas como 'Toy Story' o 'Monstruos S.A', la creatividad del estudio fue un soplo de aire fresco también para Disney, a quienes les vino de maravilla contar con colaboradores de tanto talento y que sabían conquistar al espectador. A nivel interno esta etapa estuvo muy alejada de ser un camino de rosas. El éxito de Pixar estaba también poniendo a la compañía del ratón contra las cuerdas, y pocas películas se miraron tan de cerca como 'Buscando a Nemo'.

Para Michael Eisner, CEO de Disney desde 1984, la nueva película de Pixar simplemente no era muy buena. Es algo que, como se narra en el libro 'DisneyWar', de James B. Stewart, se lo hizo saber con un correo electrónico al resto de miembros de la junta: "Ayer vimos por segunda vez la nueva película de Pixar 'Buscando a Nemo' que sale el próximo mayo. Esto será un baño de realidad para ellos. Está bien, pero no es para nada tan buena como sus películas anteriores. Por supuesto que ellos creen que es genial. Creedme, no lo es. Pero se estrenará".

Eisner en 2010

La razón de este correo va más allá de la calidad de la película en aquel momento, y tiene bastante que ver con que Eisner llevaba un tiempo con Pixar totalmente atravesado. De la mano de Steve Jobs, quien también era un ejecutivo orgulloso, el prestigioso estudio de animación sabía lo indispensable que se estaba volviendo para Disney y empezó a exigir más y más de la colaboración, llegando en un momento dado a pedirles el 92% de los beneficios. Con Eisner amenazando con acabar la colaboración por completo, el ejecutivo veía solo dos soluciones, forzarle a bajar los términos en las cada vez más fallidas negociaciones o… mejor aún, esperar que el propio fracaso de 'Buscando a Nemo' le bajase un poco los humos a Jobs y compañía.

Dentro de Disney muchos esperaban que Eisner tuviera razón para bien de todos, pero había cierto resentimiento por parte de la junta por cómo el ejecutivo había dejado que el conficto escalase hasta ese punto. Un conflicto que además parecía tener mucho de personal de Jobs con Eisner, y que probablemente tenía que ver con cósas que Eisner decía como: "Es imposible negociar con Steve Jobs. Es un musulmán de mierda".

Hay también reportes de que las dudas que Eisner propagaba con la película estaban hasta cierto punto justificadas fuera de su agenda personal. 'Buscando a Nemo' cambió mucho a lo largo de su desarrollo, con algunos elementos claves como la emocional escena inicial no estando presentes hasta muy tarde en el desarrollo o los personajes siendo algo difíciles de empatizar. Pese a estos cambios, Eisner nunca estuvo del todo convencido con la película.

Steve Jobs con John Lasseter y Ed Catmull, de Pixar

Hay una constante en la historia de Disney y es que Michael Eisner suele equivocarse. Con 'Buscando a Nemo' volvió a pasar. Para final de 2004 la película había recaudado 865 millones de dólares, convirtiéndose indudablemente en otro éxito de Pixar del que Disney también se beneficiaba, y en la película de animación más taquillera de la historia en aquella época.

Esto dejaba a Eisner en una posición un tanto incómoda. Aunque había generado suficiente desconfianza en la junta, los números ahora estaban de su lado y podía escudarse con que aquel bombazo había ocurrido en su mandato. La compañía estaba en un buen punto gracias a él. Por otro, el éxito también inflaba aún más el poder de Pixar y hacía más difícil las negociaciones bajo los términos que Disney quería. Después del éxito de la película, Pixar intentó proponer otro trato (denegado por Eisner) de tener derechos exclusivos de las secuelas.

Llegó un punto en el que era tan evidente que Pixar no se podría salir con la suya que tuvo que dar el paso de alejarse definitivamente. Lo hizo con una declaración oficial en la que anunciaban que continuarían de forma independiente, a lo que Disney respondía de forma igualmente diplomática agradeciendo todos los años juntos. Internamente, los ánimos estaban bastante más caldeados, y produjo que Steve Jobs hiciera su propio trato interno con Roy Disney, con la promesa de Roy de que "cuando la Bruja mala del este haya muerto, volveremos a estar juntos", en referencia al problemático Eisner.

Fue una conversación bastante profética, porque 2005 fue el año en el que Disney expulsó a Michael Eisner de sus filas. Se vio con la necesidad de reconstruir una empresa que había roto muchos puentes, y que tras el éxito de taquilla en 2003 había comenzado una caída en picado de la que les costó recuperarse. Un año más tarde, necesitados de una renovación creativa y echando de menos a sus viejos colaboradores, Disney finalmente cerró el trato de la compra de Pixar, con un Steve Jobs que, para seguramente cabreo del ya despedido Eisner, pasaba a ser el mayor accionista individual de la compañía.

Imágenes: Ed Schipul, Pixar

En Espinof | El matrimonio que vivió más de 15 años en Disneyland y es responsable de que los caballos fueran el animal favorito de Walt Disney

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2025 (por ahora)