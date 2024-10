La obra maestra de la ciencia ficción que Christopher Nolan y Ridley Scott fueron incapaces de hacer. Hasta los autores de 'Interstellar' y 'Blade Runner' acabaron rindiéndose

Hay películas que parecen condenadas a no hacerse nunca o se llevan a cabo de tal forma que nada tienen que ver con lo que pudieron llegar a ser. Hoy me toca hablaros de un buen ejemplo de ello, ya que ni siquiera dos directores tan importantes como Ridley Scott y Christopher Nolan lograron sacar adelante un largometraje de ciencia ficción que a buen seguro habría dado mucho de lo que hablar.

Por lo pronto no estamos hablando de una película original, ya que se trata de la adaptación cinematográfica de 'El Prisionero', la aclamada serie protagonizada por Patrick McGoohan entre 1967 y 1968. Un título muy influyente dentro del género de ciencia ficción que tuvo un remake en forma de miniserie liderada por Jim Caviezel e Ian McKellen en el año 2009.

El intento de Nolan

Por si no estáis familiarizados con 'El Prisionero', la serie contaba la historia de un agente del gobierno británico que acaba de renunciar a su puesto, siendo secuestrado poco después en un pueblo costero aislado del que resulta imposible escapar. Allí recibe el apodo de Número 6 y hará todo lo posible por recuperar su libertad.

Los primeros coqueteos de Nolan con la idea de adaptar 'El Prisionero' se remontan a antes incluso de que se pusiera manos a la obra con 'El Caballero Oscuro'. De hecho, en 2006 comentó lo siguiente sobre el proyecto en una sesión de rondas y preguntas posterior a un pase en cines de 'Following':

'El Prisionero' es algo que me interesa desde hace mucho tiempo, y creo que ya sé cómo abordarlo. La relevancia que tiene hoy en día. David y Janet Peoples son estupendos, ya saben que escribieron 'Blade Runner' y '12 Monos'... todo tipo de grandes películas. Ahora mismo están trabajando en el guiin. No quisiera hablar por ellos. Estoy muy emocionado de ver lo que se les ha ocurrido.

Por desgracia, Nolan decidió dejarlo de lado para centrarse en 'Origen' y últimamente han vuelto a surgir rumores sobre la posibilidad de que quiera intentarlo de nuevo. Sin embargo, no hay nada confirmado y actualmente todo son especulaciones sobre cuál será esa película suya que llegará a los cines el 17 de julio de 2026.

Scott tampoco lo logró

Tras el discreto recibimiento que tuvo la miniserie de 2009, se volvió a sondear poco después la posibilidad de llevar el original creado por McGoohan a la gran pantalla. En 2016 se desveló que Ridley Scott estaba en negociaciones para ocuparse de esta nueva 'El Prisionero', que por aquel entonces contaba con un guion de William Monahan, ganador del Óscar por su libreto para 'Infiltrados'.

Por aquel entonces, un Scott que acababa de conseguir el mayor éxito comercial de toda su carrera con 'Marte (The Martian)' tenía decidido que su próximo trabajo iba a ser 'Alien: Covenant'. Todo apuntaba a que 'El Prisionero' podría ser la siguiente, pero el proyecto acabó quedando en el olvido y él se decantó por 'Todo el dinero del mundo', una película salpicada por la polémica cuando se decidió regrabar todas las escenas que había hecho Kevin Spacey, sustituyéndole por Christopher Plummer.

Desde entonces no ha vuelto a hablarse en serio de la posibilidad de hacer una película de 'El Prisionero', pero si tanto Nolan como Scott fracasaron en sus respectivos intentos, quizá simplemente no sea viable hacer una buena película a partir de esa historia. Personalmente creo que lo suyo en todo caso sería hacer una miniserie de lujo, algo viable en la era del streaming, pero el amargo sabor que dejó la versión de 2009 no invita a ello.

