'Zootrópolis 2' se convierte en el cuarto mejor estreno de la historia del cine y saca a las salas de la UCI in extremis

Se veía venir, pero no por ello ha sido menos alegre para la taquilla: 'Zootrópolis 2' se ha convertido en el cuarto mejor estreno de la historia del cine, tan solo por detrás de 'Vengadores: Endgame', 'Vengadores: Infinity War' y 'Spider-man: No way Home'. En total han sido 556,4 millones de dólares recaudados en todo el mundo, incluyendo un récord absoluto en China, donde ha arrasado con 272 millones (el segundo mayor estreno americano de la historia, solo por detrás de la cuarta entrega de 'Vengadores'). Y tiene margen de sobra para llegar a los mil millones. Vaya que si lo tiene.

Zoo-talmente exitosa

En Estados Unidos, según Box Office Mojo, 'Zootrópolis 2' ha aprovechado el fin de semana largo (cinco días) de Acción de Gracias, que tradicionalmente ha dado unos números espectaculares, para auparse hasta los 156 millones de dólares en 4000 cines, una cifra espectacular tan solo superada este año por la propia Disney con 'Lilo y Stitch' y por 'Una película de Minecraft'. Un respiro a los cines que maquillará las cifras de fin de año, pero que sigue dejando preocupación con cifras penosas una vez se baja del top 5.

En el segundo lugar se encuentra, como en casi todos los países, 'Wicked 2', que suma otros 93 millones en Estados Unidos y suma ya 270 en su país de origen y 393 en todo el mundo: es el sino de una franquicia muy popular allí pero que el resto del mundo ha adquirido con cierta pasividad. De hecho, probablemente acabará con unas cifras similares a las de su película anterior, pero lejos de los mil millones que algunos predijeron.

En el resto del top 10 no hay grandes sorpresas: 'Ahora me ves 3' (que con 187 millones globales lleva buen camino para acabar en las cifras de su entrega anterior), 'Predator: Badlands' (con 173 millones, oficialmente la más exitosa de su franquicia) y 'The running man' (que decepciona recaudando tan solo 60 millones en todo el mundo frente a un presupuesto de 110 millones) frente al otro gran estreno de la semana, 'Eternity', de A24, que abre en sexto lugar con tan solo 5 millones de dólares recaudados.

Salvando los muebles por los pelos

Para haceros una idea del estado de la taquilla actual, el top 20 en Estados Unidos ('Un día con Peter Hujar') ha recaudado 23.015 dólares... y entre estas películas elegidas hay una, 'El agente secreto', que se proyecta en tan solo ¡2! cines a lo largo de todo el país. Un panorama desolador en el que tan solo las primeras películas consiguen beneficios millonarios mientras que el resto se deben conformar con migajas.

En España, por su parte, podemos ver que la tendencia se repite, con 'Zootrópolis 2' (3,1 millones de euros) y 'Wicked 2' a la cabeza (aunque el musical ha caído un terrible 64%). Sin embargo, en el puesto 3 sorprende la entrada de una 'Núremberg' que en Estados Unidos ha pasado sin pena ni gloria, y de 'Coartadas', que ha alcanzado el top 5 con 229.421 euros. También la estupenda 'Flores para Antonio' ha conseguido auparse al puesto 7, justo antes de la resistente 'Los domingos', que ya lleva cinco semanas aguantando el tipo y tras amasar 3,5 millones se plantea claramente como la ganadora española de la temporada de premios.

Más allá de la versión remozada de 'Kill Bill', la inocente 'Five nights at Freddy's 2' o la nueva película de 'Jujutsu Kaisen', la semana que viene las aguas se calmarán un poco y permitirán a 'Zootrópolis 2' afianzarse en su puesto y allanar su camino hacia los 1000 millones antes de la llegada de 'Avatar: Fuego y ceniza' que, por supuesto, va a arrasar con todo a su paso. Para entonces será el 19 de diciembre, y la única duda será si, en extremis, las salas pueden salvar los muebles después de un año estrepitoso.

