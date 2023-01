'The Last of Us' (1x01) y el misterio de su final: qué significa la canción con la que termina el primer episodio de la excelente serie de HBO Max

El primer episodio de 'The Last of Us', que estrenó este domingo HBO Max, tiene un montón de detalles esparcidos. "Migas", como las definen Craig Mazin y Neil Druckmann (creadores de la serie) que ya nos van avisando de cosas que han de venir y de otras cuestiones de este drama postapocalíptico. Uno de ellos, es una radio... y lo que suena en ella.

En los últimos minutos de 'Cuando te pierdas en la oscuridad' no solo descubríamos el secreto de Ellie, sino que también la radio de Joel se activaba (lástima que ya no estaban en casa) y empezó a sonar una canción. Concretamente "Never Let Me Down" de Depeche Mode.

Una transmisión que no es para nada casual y que, si bien no es la primera vez que vemos este recurso —por ejemplo en 'Un lugar tranquilo Parte II' es un aviso de que hay un grupo de supervivientes—, en 'The Last of Us' tiene un significado oculto.

El código de las músicas

Para saber exactamente qué quiere decir, debemos remitirnos a una escena anterior. Donde Ellie descubre una chuleta referida al código que usa Joel con Bill y Frank (a los que, por cierto, conoceremos en el episodio 3). Ella está decidida a saber qué significa: si la canción que suena por radio es de los 60, no hay nada nuevo; si es de los 70, que hay mercancía nueva.

Sin embargo, para los 80 está marcada una X. En una escena posterior, Ellie embauca a Joel para que se lo cuente, contándole que por la radio ha sonado "Wake Me Up Before You Go-Go" de Wham!. Ante el "Joder" de Joel, ella saca la conclusión lógica: "80 significan problemas".

Así que cuando suena el tema de 1987 de Depeche Mode, el espectador ya sabe que hay problemas. ¿Cuales? ya lo veremos más adelante. Según explica el propio Craig Mazin en el podcast oficial de la serie, en el mundo creado por Neil Druckmann se provoca un contraste maravilloso al darle a una canción alegre una connotación negativa.

Mi peligroso mejor amigo

Y ojo, a pesar de que para ese efecto podrían haber usado otras canciones, la elección de "Never Let Me Down Again" no es para nada casual debido al significado que tiene la letra. Así lo explica Mazin:

«Hay una gran tradición de música de los 80 en The Last of Us y The Last of Us Part II y los 80 significan "problemas". Me encanta esa frase porque una de las cosas que Neil ha hecho tan bellamente en su trabajo en Naughty Dog es que te hiere con las cosas que amas y coge cosas que son luminosas, bellas animadas y optimistas y les da este trasfondo oscuro. Mucha música de los 80 es alegre y divertida, pero con Never Let Me Down Again, lo que buscaba era una canción de los 80 que al principio pareciese como "oh es una canción movida de los 80" pero la letra tiene esta oscuridad y de lo que va es "estoy dando un paseo con mi mejor amigo".

Lo que está cantando es sobre drogas, es una canción sobre adicción. Ellie va a dar una vuelta con su mejor amigo y Joel es un hombre peligroso. Y Joel va a ir de paseo con su mejor amiga, no sabe todavía si ella es su mejor amiga, es una pequeña chica peligrosa. La cuestión es que nunca me vas a decepcionar. Ahora, se van a decepcionar mutuamente y luego no y luego sí y luego no... Creo que ese fue un modo muy interesante en el que vamos a volver a escuchar la canción de nuevo. No os voy a decir ni cuándo ni cómo, pero será de un modo muy diferente y en un contexto muy diferente.»

Un gran modo de inaugurar un viaje de dos desconocidos peligrosos que tendrán que depender el uno del otro siendo lo "mejores amigos" que logren ser.