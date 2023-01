'The Last of Us' (1x02): cómo el prólogo del episodio confirma la principal teoría sobre el origen del apocalipsis fúngico en la serie de HBO

No sé si os habéis recuperado todavía, pero vaya nuevo capitulazo de 'The Last of Us'. El drama postapocalíptico de HBO Max sigue su curso y desde hace días Internet está acogiendo varias teorías sobre el origen de este apocalipsis zombi fúngico. Una de ellas, parece haber sido confirmada en el inicio de 'Infectados', el episodio 1x02.

Ya avisaba Craig Mazin que el primer episodio tenía muchas "migas de pan" esparcidas para que el espectador comenzase a atar cabos... y con esa información surgió la llamada "teoría de la harina", en la que un usuario de Reddit aseguraba que el origen del estallido podría estar en algo tan básico para la humanidad como es la harina.

En un corto hilo, u/anagnost relataba cómo a lo largo del primer acto del episodio piloto vemos cómo, por una cosas y otras, ni Joel ni su hija Sarah consumen ni harina ni productos hechos con este ingrediente. Una ausencia casual de consumo de farináceos parecía indicar que, al menos en ese primer momento, estaban a salvo de los hongos.

La teoría de la harina

Por la mañana, Sarah quiere hacer tortitas pero a su padre se le ha olvidado comprar harina, también a este se le olvida comprar la tarta; además, no comen las galletas de los vecinos (él por la dieta Atkins, baja en carbohidratos y ella porque contienen pasas).

Hay otro dato que parecía confirmar que todo era por la harina y es que mientras desayunan nos enteramos por la radio de que hay graves altercados en Yakarta. La elección de la ciudad no es casual, ya que la capital de Indonesia alberga la mayor fábrica de harinas del mundo.

Si bien todo cuadraba, no parecía haber confirmación de que eso fuese realmente así hasta que el prólogo de 'Infectados', el segundo episodio de 'The Last of Us', nos ha llevado hasta Yakarta, con un oficial del ejército contactando a una experta micóloga para examinar una muestra de cordyceps... y el cuerpo que lo alberga.

El sustrato perfecto

En estos minutos iniciales nos enteramos de que una mujer se volvió repentinamente violenta y atacó a cuatro compañeros de trabajo. Este incidente con la infectada por cordyceps ocurrió "hace unas treinta horas en una fábrica de harina al oeste de la ciudad". "El sustrato perfecto", sentenciaría la científica para a continuación asegurar que la única solución es bombardearlo todo.

Un cambio respecto al videojuego, donde son "cosechas" las causantes del brote. Queda eso sí, el saber quién mordió a esta mujer... pero todo apunta a que la fábrica de harina es el epicentro de esta epidemia. Una teoría que ha sido además bendecida por los creadores de la serie, Neil Druckmann y Craig Mazin, en una entrevista a Variety.

Otra cosa es cómo se logra transmitir tan rápidamente por todo el mundo y también hasta qué punto el cordyceps podría haber sobrevivido a temperaturas tan altas como las de un horno.