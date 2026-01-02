Los creadores de 'Stranger Things' explican por qué no mueren más personajes en el final de la serie: "Fue una decisión muy difícil y emotiva"

El final de 'Stranger Things' está disponible en Netflix desde el 1 de enero de 2025. Para el público es uno de los peores episodios de la serie, pero lo cierto es que ha generado muchas más reacciones positivas que negativas. Ahora han sido los hermanos Duffer, creadores de la serie, los que han querido arrojar un poco de luz sobre el mismo en Deadline.

La importancia de la escena del sótano de 'Stranger Things'

De entre todas las cosas que se podrían explicar sobre el final de 'Stranger Things', creo que una de las mas destacables es saber por qué esa escena era perfecta para poner punto y final a la historia de los habitantes de Hawkins. Lo cierto es que los Duffer tuvieron claro muy pronto que la serie tenía que acabar con los niños en el sótano, tal y como explica Ross:

Siempre iba a terminar con los niños en el sótano. Lo llevamos ocho años planeando. Una vez que descubrimos esta frase de Mike, "Creo que", fue cuando todo se concretó. Y, por supuesto, eso fue muy al principio, como en la segunda o tercera semana de la sala de guionistas de esta temporada. Una vez que Holly se convirtió en una figura más importante, como en el momento del relevo, esas fueron algunas de las primeras ideas que tuvimos cuando hablamos de cómo queríamos que fuera esta escena del sótano, incluso antes de empezar a escribir la temporada. Así que siempre se encaminaba hacia ese objetivo.

Por su parte, Matt Duffer destaca que "lo vemos como una gran historia de crecimiento personal. Esta escena trata sobre el último momento de la infancia antes de dejar atrás esa infancia. Subir las escaleras es como dejarla atrás, y Holly y sus amigos son la nueva generación que vivirá esa etapa. Por eso, en esa última toma de Mike, lo vemos pasar de la tristeza por dejar atrás su infancia a la felicidad, sabiendo que los recuerdos felices que tuvo con sus amigos lo acompañarán para siempre".

Obviamente, el sacrificio anterior del personaje interpretado por Millie Bobby Brown es vital, hasta el punto de que ellos siempre vieron ahí el final de la serie, incluso cuando se la intentaron vender inicialmente a Netflix como la primera entrega de una antología: "Lo primero que hicimos cuando trabajábamos en la quinta temporada fue hablar del final, y en concreto de Once, y fue difícil. Este es un personaje con el que llevamos 10 años. Llevamos 10 años con Millie. Así que fue una decisión muy difícil y emotiva, pero al final, nos pareció la correcta. Dadas las circunstancias, parecía que era la única manera de terminar definitivamente con todo lo que había estado pasando, y es un acto muy altruista de su parte proteger a cualquiera de pasar por lo que ella pasó, si es que eso tiene sentido".

Y es que Once también tiene una fuerza simbólica muy importante en 'Stranger Things', tal y como destaca Matt: "Representa para nosotros la magia de la infancia, como cuando estás creciendo y todo parece posible, y eso desaparece a medida que creces, pero permanece contigo para siempre. Así que los recuerdos de Once siempre estarán con Mike, y no se desvanecen, ¿verdad? Es decir, formará parte de Mike y sus amigos por el resto de sus vidas, y ellos eligen creer que sigue ahí, lo cual es poderoso. Así que no es una despedida. Ella está con ellos para siempre, y su infancia y los recuerdos de todo lo que vivieron, por aterrador y traumático que fuera a veces, como dijo Dustin, surgieron muchas cosas buenas. Once y todo lo que vivieron formaron quienes son hoy".

Por qué se descartó matar a más personajes

Todo eso llevó a que ese largo epílogo tras lograr derrotar a Vecna era fundamental para lo que los Duffer querían transmitir al público: "Se trataba de hablar sobre esos últimos 30 o 40 minutos, dónde queríamos que estuvieran nuestros personajes, cómo queríamos que crecieran y dónde queríamos dejarlos atrás. Con esas conversaciones, llegamos a la conclusión de que queremos que nuestros héroes, la mayoría, salgan adelante". Eso también fue clave para acabar descartando la muerte de más personajes principales.

Con todo, Ross Duffer apunta que "en la sala de guionistas, creo que lo hablamos todo. Se habla de todo, de cada posibilidad", pero al final todo apuntó en la misma dirección: "Desde el principio supimos qué queríamos hacer con Once y su destino, y también se habla de los demás personajes, pero creo que, al final, para nosotros, la serie es una historia de aventuras. Es una historia de crecimiento personal".

