El final de 'Stranger Things' ha corregido el peor error que cometió con su villano. La serie por fin hace justicia con su monstruo más aterrador

Desde que el Demogorgon apareció por primera vez en 'Stranger Things' con su icónica boca en forma de pétalos de carne, quedó claro que la serie sabía cómo construir criaturas inolvidables. Cada temporada nos dejó criaturas diferentes que no solo son impactantes a nivel visual, sino que también estaban justificadas a nivel narrativo, lo que convirtió al Mundo del Revés en uno de los mayores atractivos de la serie.

Sin embargo, ese equilibrio pareció romperse en la cuarta temporada, cuando se reveló que Vecna era el verdadero responsable de todos los horrores ocurridos hasta entonces, reduciendo a los antagonistas anteriores a simples peones. El mayor perjudicado fue el Azotamentes, una de las entidades más imponentes y fascinantes de la serie, cuyo rol como villano principal en las temporadas 2 y 3 se minimizó de forma considerable.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers del final de 'Stranger Things'

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

El regreso del Azotamentes

El episodio final se encarga de corregir ese problema y, lejos de ser una criatura dominada por Vecna, el Azotamentes revela cuál su verdadera naturaleza: fue él quien llamó a Henry cuando era niño, y fue el propio Vecna quien decidió entregarse voluntariamente a esta fuerza ancestral para formar una alianza. De esta manera, la serie deja claro que el Azotamentes nunca fue un esbirro, sino un villano más.

Esta revelación reconfigura por completo la jerarquía del mal en 'Stranger Things', porque aunque Vecna sigue siendo el rostro humano del horror, ahora comparte protagonismo con una entidad que siempre estuvo presente, moviendo los hilos desde las sombras. El Azotamentes recupera así su estatus como una amenaza que nunca fue un simple instrumento narrativo.

Además de reivindicar al monstruo más emblemático de la serie, la quinta temporada también mantiene una de sus tradiciones, la de ofrecernos una criatura aterradora y distinta en cada entrega. Del Demogorgon original a los Demoperros, los Desollados, Vecna y ahora esta versión física y colosal del Azotamentes, la evolución de los villanos siempre ha sido coherente y ambiciosa.

Y esto culmina con un enfrentamiento final tan espectacular como simbólico. Mientras Eleven lucha contra Vecna dentro de las entrañas del Azotamentes, el resto del grupo lucha contra la monstruosa encarnación del Desollador. Esta fusión de amenazas convierte al dúo del Azotamentes y Vecna en el enemigo definitivo y permite que 'Stranger Things' cierre su historia reparando uno de los errores más discutidos de su cuarta temporada, devolviéndole al Azotamentes el lugar que siempre ocupó.

En Espinof | El actor que interpreta a Vecna en 'Stranger Things' revela en qué persona real se inspiró en la temporada 5: "Tenía que haber ese nivel de sectarismo"

En Espinof | El episodio de 'Stranger Things' peor valorado es, casualmente, en el que alguien sale del armario