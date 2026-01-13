Por si había dudas, los Duffer confiesan que empezaron a rodar el final de 'Stranger Things' sin un guion acabado

Puede que desde el de 'Juego de tronos' no haya corrido tanta tinta electrónica con oleadas de reacciones negativas como con el postergado final de 'Stranger Things'. Tanto es así que la semana pasada corrió el rumor de que no era el final verdadero y que veríamos el de verdad en estos días. En realidad lo que se ha podido ver estos días es el recién lanzado 'La última aventura', que nos sumerge en el detrás de las cámaras de esta última temporada.

En el documental de Netflix, que dura más o menos lo que el episodio final de la serie (unas dos horas), se ha podido ver no solo lo típico de cómo se caracterizan héroes y villanos, cómo se montan los escenarios, se preparan las escenas... pero de repente hay unas declaraciones que captan la atención del espectador. Cuando se meten a rodar el episodio ocho y último de la serie todavía no se había finalizado el guion.

Stranger Films

«Estamos rodando el episodio 8, el cual no está del todo escrito, ¡spoiler!», comenta la asistente de producción Montana Maniscalco, «así que no sabemos del todo lo que está pasando.» Una cuestión que admite Matt Duffer, matizando que «está todo planeado» y que simplemente «Tengo que escribirlo y tenemos poco tiempo.»

De esta manera, los Duffer se metieron de lleno en la faena de rodar este episodio aun sin haberlo leído entero. Algo que si bien es hasta habitual en muchas grandes producciones, Matt Duffer no recomienda en absoluto. El cocreador comenta que fue de un modo obligado por el calendario de producción y las presiones de Netflix y productora por sacar adelante la temporada:

«Fue la situación más difícil en la que nos hemos encontrado a la hora de escribir, no solo por la presión de tener que asegurarnos que el guion era bueno, sino también porque nunca había habido tanto ruido al mismo tiempo».

