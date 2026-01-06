El final de 'Stranger Things' es tan malo que muchos fans están convencidos de que es falso y pronto se estrenará otro episodio secreto

Hace ya varios días que se estrenó el episodio final de 'Stranger Things', el cual ha sido calificado por los fans como uno de los peores capítulos de la serie. Todo eso ha llevado a que surja una teoría online conocida como 'Conformity Gate' que apunta a que hay un episodio secreto y que lo que hemos visto era un falso final. Y tienen "pruebas" para confirmar su hipótesis.

Así es la 'Conformity Gate' de 'Stranger Things'

Desde que en la graduación hay un momento en el que los personajes aparecen supuestamente de la misma forma que Henry cuando está poseído hasta que también entonces todos los miembros de la familia Wheeler lucen un look similar al de Ted cuando era "algo en lo que nunca querían convertirse". Por no hablar del supuesto mensaje secreto oculto en los libros de personajes de 'Dragones y mazmorras' que dice "X a lie".

Los fans tampoco se olvidan sobre que el final de la serie de olvida completamente del destino tanto de Suzie como de Vickie. Lo cierto es que la primera ni siquiera llega a aparecer en la temporada 5, mientras que los propios Hermanos Duffer han confirmado en EW que lo que sucede con el personaje interpretado por Amybeth McNulty queda en manos de la interpretación de cada espectador:

Hacemos ese salto al futuro en la historia de Mike y los llevamos hasta cierto punto, y luego dejamos que los fans decidan dónde terminan estos personajes. ¿Robin y Vickie siguen juntos? Quizás sí, quizás no.

De hecho, Matt Duffer añadió que "desde mi punto de vista y el de todos los que conocí en la preparatoria, ¿qué porcentaje de parejas siguen juntas después de irse a la universidad? Extremadamente bajo. Max y Lucas sobreviven porque su amor es tan profundo, pero muy pocos lo logran. Pero nunca se sabe".

Hay otros detalles más o menos rebuscados apuntando en esa dirección, pues muchos fans especulan con que en realidad el Azotamentes nunca fue derrotado y que en realidad Vecna salió victorioso de la batalla. Poco importa que los propios Duffer hayan confirmado que "no hay forma de que nada en el Abismo vuelva a llegar a Hawkins".

La aparición de una página web aparentemente vinculada a 'Stranger Things' con una cuenta atrás también ha sido visto por muchos como una especie de promesa de que será entonces cuando ese noveno episodio esté disponible. Personalmente, no lo veo para nada.

Lo único realmente seguro es que 'Stranger Things' volverá el 12 de enero, pero no con un nuevo episodio. Lo que sí tendremos entonces será 'Una última aventura. Así se hizo Stranger Things 5'. Más allá de eso, mucho me temo que la serie ha finalizado así, sin importar que nos haya gustado más o menos la forma de resolver las tramas.

