El final de 'Stranger Things' se lleva una tremenda decepción: la serie con Millie Bobby Brown se queda sin ser número 1 en todo el mundo

El final de 'Stranger Things' ha sido seguramente el mayor evento de la historia de Netflix, o al menos así se ha sentido con toda la promoción que la plataforma ha hecho alrededor del último episodio de la serie. Sin embargo, su éxito ha sido menos atronador de lo esperado, ya que se ha quedado sin ser número 1 en todo el mundo.

Desde Flixpatrol se aclara que el final 'Stranger Things' ha conseguido liderar el topo televisivo de Netflix en 90 países, pero se le escapado el número 1 tanto en en Indonesia, como en Corea del Sur y en Turquía. Tampoco es una tragedia, pero seguro que en Netflix esperaban que la serie lograse hacer pleno en su despedida.

Los títulos que dejaron sin el número 1 a 'Stranger Things'

Por si tenéis curiosidad, 'Stranger Things' quedó en segunda posición en Indonesia, donde fue superada por el especial de comedia 'Mens Rea', sucediendo exactamente lo mismo en Turquía, lo único que allí el especial que le impidió alcanzar lo más alto fue 'CMXXIV'.

Donde sí que la despedida de la serie creada por los hermanos Duffer no tuvo ninguna posibilidad fue en Corea del Sur, ya que allí no ha pasado del quinto puesto. Por delante quedaron 'Guerra de cucharas blancas contra negras', 'Cashman', 'No Mercy' y 'Taxi Driver'.

Lo que sí resulta más preocupante es el tremendo bajón que 'Stranger Things' pegó al día siguiente, ya que pasó de 90 números a 1 a solamente 57. Una caída demasiado brusca, pues es cierto que se trata de uno de los episodios peor valorados de la serie por los fans, pero uno esperaría que un fenómeno de estas características iba a tener un impacto más prolongado en el tiempo...

El próximo martes tendremos información algo más precisa sobre los datos de audiencia del final de 'Stranger Things' -es cuando la propia Netflix comparte información al respecto a través de esta web-, pero todo hace pensar que su impacto no ha sido tan histórico...

