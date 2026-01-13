Por si el final de 'Stranger Things' no fuera suficientemente decepcionante, ahora la gente está convencida de que los creadores usaron IA para escribirlo

Por si fuera poco con el decepcionante final de 'Stranger Things', acaba de saltar una nueva polémica sobre el proceso creativo de los hermanos Duffer. El motivo no tiene que ver con la trama, sino con el proceso creativo que se ha hecho público tras el estreno de un especial documental en Netflix, 'One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5'.

El tema se ha viralizado en cuestión de horas, con fans analizando capturas, cuestionando el rodaje y aportando teorías, mientras otros piden calma y recuerdan que el material detrás de cámaras no siempre refleja lo que realmente ocurre en una sala de guionistas.

Más polémica detrás de las cámaras

Lo que ha encendido la conversación son las críticas dirigidas a Matt y Ross Duffer tras el estreno del documental, un especial de dos horas que muchos han analizado con lupa. De hecho, algunos fans han detectado un detalle que consideran preocupante y que han compartido en redes sociales: el supuesto uso de ChatGPT por parte de los guionistas, a partir de un breve momento en el que se ve un ordenador con varias pestañas abiertas.

Las reacciones no tardaron en llegar. Entre las más compartidas aparecen mensajes como: "Todos esos malditos consejos de escritura de guiones diciéndote que compres el borrador final o algo así, y esos cabrones de la mina de oro multimillonaria de Netflix usando GOOGLE DOCS y GEN AI".

Otros aprovecharon para burlarse del final, insinuando que quizá la IA ha tenido más protagonismo del que parece. Entre los comentarios se leían cosas como: "Entonces, me estás diciendo que a todo autor publicado y a todo escritor de fanfiction se le debe dar crédito" o incluso que Netflix editará esa escena "esta misma semana".

Sin embargo, no todo han sido acusaciones o burlas. También hubo personas que defendieron la posibilidad de que el material solo sirviera para ilustrar el documental, restando importancia al ordenador. "Es material de archivo unidad para ilustrar el documental. ¿Por qué tendrían un documental de ellos mismos escribiendo el guion?", planteaba un usuario.

Este infortunio coincide con otro foco de polémica: la reacción de Jennifer Marshall, actriz que interpretó a Susan Hargrove, que reveló cuál fue su sorpresa cuando no contaron con ella para la quinta temporada, a pesar de haber estado en tratamiento de un cáncer de piel durante el rodaje.

En Instagram escribió: "Tuve cáncer, lo entiendo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la quinta temporada. Rodar me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Quizás tenían demasiados personajes, no lo sé, pero obviamente Susan Hargrove es la peor madre de la historia, jajaja".

Tras la repercusión mediática, aclaró a Variety lo siguiente: "Hice el video solo por diversión y fue un éxito rotundo. No le guardo rencor a nadie y solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Me sorprendió que no me volvieran a llamar, pero no puedo confirmar el motivo. Aun así, estoy agradecida por la oportunidad de participar en las temporadas anteriores".

En Espinof | Winona Ryder comenta cómo fue rodar su enfrentamiento final contra Vecna en 'Stranger Things': "No se puede ensayar una escena así"

En Espinof | El final de 'Stranger Things', explicado. Quién muere en la épica batalla contra Vecna y qué futuro les espera a los protagonistas de la serie de Netflix