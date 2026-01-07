Mientras muchos fans de 'Stranger Things' se obsesionan con las teorías sobre un final alternativo, Netflix anuncia que la serie no ha acabado: hay otro estreno al caer

El final de 'Stranger Things' nos ha dejado un regusto extraño y no solo ha dividido a los fans que la llevaban siguiendo durante casi diez años, sino que ha venido acompañado de una sensación de cierre incompleto.

De hecho, lejos de terminar la conversación, el desenlace ha provocado una oleada de teorías en redes sociales, siendo la más constante la idea de que Netflix todavía no ha estrenado el verdadero final de la serie. Y en ese clima de decepción, nostalgia y sospecha, llega el anuncio de 'One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5', un documental sobre la creación de la última temporada que se estrenará el 12 de enero y que muchos han interpretado como algo más que un simple "detrás de las cámaras".

¿Una posible maniobra de distracción?

Netflix ha confirmado que el documental, dirigido por Martina Radwan, ofrecerá otra mirada a los años de trabajo que llevaron al final de la serie creada por los hermanos Duffer. Sin embargo, su estreno tan cercano al final -y después de una recepción tan fría- ha levantado sospechas. Algunos se preguntan si esta pieza no busca suavizar la percepción del cierre.

Y parece que el avance del documental no ayuda a calmar las teorías. Muestra la lectura final del guion, con Ross Duffer reconociendo lo difícil que fue escribir las últimas líneas, las lágrimas del elenco, el repaso a los primeros años de la serie...

Uno de los momentos más comentados del tráiler es la entrada a la sala de guionistas mientras los Duffer discuten el destino de Eleven, seguida por la frase de Millie Bobby Brown: "No estoy lista para dejarla ir".

Y el tráiler concluye con Ross Duffer, en el último día de rodaje, diciendo: "Y con esto termina Stranger Things", mientras cae confeti. Una imagen contundente, casi ceremonial que insiste en el cierre de una parte de la historia de la televisión que aunque quizá no sea el que merece, quedará para la posteridad.

