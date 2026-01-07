El final de 'Stranger Things' ha provocado un terremoto entre los fans, pero la actriz de Max tiene claro lo que ocurrió con Eleven: "¿Es una opinión exagerada?"

El final de 'Stranger Things' ha sabido responder a muchas preguntas que teníamos, pero también nos ha dejado una pregunta central que sigue causando división entre los fans, que es qué ocurrió realmente con Eleven.

Netflix optó por cerrar la serie con una ambigüedad deliberada, evitando una confirmación explícita y apostando por una despedida emocional más que literal. Y desde entonces, actores y creadores han compartido lecturas muy distintas sobre este desenlace, alimentando un debate que parece tan importante como el propio final.

Nunca llueve a gusto de todos

Después de escuchar el testimonio de los responsables de la serie, Sadie Sink apareció en 'The Tonight Show' pocos días después del estreno del final de 'Stranger Things' y no dudó en compartir su propia lectura del cierre de la historia. Lo que dijo fue lo siguiente:

"¿Qué qué pienso? Creo que está muerta. ¿Es una opinión exagerada o algo así? La historia de Mike es solo una última historia, y luego le dicen adiós a su infancia. Esa es una última historia, y ya está. Es solo una forma de afrontar la situación. Es más fuerte [así], ¿verdad?".

El episodio final muestra a Eleven sacrificándose mientras el Mundo del Revés es destruido, frustrando así los esfuerzos de los militares por convertirla en un arma mediante el uso de su sangre para crear nuevos bebés con superpoderes y evitar el nacimiento de otro Henry Creel/Vecna. Sin embargo, en los últimos momentos, Mike ofrece una versión distinta: les cuenta a sus amigos una historia en la que Eleven sobrevivió, mientras las imágenes muestran al personaje refugiándose en un lugar remoto del mundo.

En su momento, Gaten Matarazzo explicó a Variety que tiene su propia interpretación del destino de Eleven, pero que prefiere no hacerla pública. "Quiero mantenerlo en privado", dijo.

"No sé si otros lo dirán, pero creo que lo que te funcione y te haga el final mejor para ti es el correcto. Tienes derecho a debatirlo, pero lo que tú quieras que sea para ti está bien. Creo que se mueven muy bien en ese límite, porque ya he notado una especie de división al 50% entre los fans sobre si creen una cosa o no".

Aun así, Matarazzo sí que compartió una reflexión sobre el final del personaje: "Lo trágico del final de la historia de Eleven es que la normalidad nunca estaría garantizada para sus seres queridos si ella estuviera presente. No lo consideró justo, y creo que fue una hermosa decisión terminar su historia como lo hicieron".

Por su parte, el cocreador de 'Stranger Things' Ross Duffer explicó previamente a Variety que no existía una versión del final en la que "Eleven nunca iba a estar allí" con sus amigos, y dijo que "fue muy al principio del proceso de escritura de esta temporada cuando descubrimos exactamente cómo contar esa historia y llegamos al momento del 'Creo'. Una vez que llegamos a ese momento, eso abrió el camino… empezamos por el final, en esa escena del sótano, y queríamos asegurarnos de que llegara a un punto donde consideráramos que era el final perfecto para la serie. Y luego construimos la temporada para llegar hasta ahí".

