'Expatriadas' es un ambicioso relato de duelo, pero la sofisticada miniserie de Amazon Prime Video no logra desprenderse del barniz de melodrama de prestigio

A la hora de adaptar novelas, en esta caso de Janice Y.K. Lee, ocurre quizás demasiado a menudo que haya un poco de "pérdida en la traslación". Que al intentar emular de un modo el lenguaje literario, se pierda fuerza en lo audiovisual. Algo así ha sucedido con 'Expatriadas' (Expats), la nueva miniserie de Amazon Prime Video.

Y es que la propuesta, creada por Lulu Wang ('The Farewell') es ambiciosa proponiendo un denso tapiz, bellamente fabricado, que nos sumerge en un relato de duelo. Tanto por parte de la víctima como, como bien arranca la serie con su prodigioso prólogo, por parte de la culpable... o responsable de la tragedia.

De esta manera, la serie se mueve en dos líneas temporales con el antes y después de la desaparición del hijo de Margaret (Nicole Kidman); una desgracia cuyos efectos se ven en otras dos mujeres: Mercy (Ji-young Yoo), una joven chica que tuvo un encuentro fortuito con Margaret; y Hilary (Sarayu Blue), (ex) amiga de la protagonista.

Duelo y conexiones

Más que la exploración de la tragedia en sí (que ya os adelanto que no hay un propósito de dar respuestas), la serie pone su foco en las conexiones y lazos y cómo se forman de manera que ni queriendo puedes romperlos del todo. Y lo hace de una forma bastante magnética y fascinante... lástima que cuando Lulu Wang no mete mano, la serie no logra atrapar tanto.

Es, creo, sobre todo cuestión de saber qué contar y qué no contar. Se entiende, de sobra, que 'Expatriadas' busca ser lo más panorámica posible y no aísla la historia de este trío, sino que la pone en medio de una época algo convulsa en Hong Kong, con las protestas y disturbios de ese (ya lejano) 2014. El título de la serie lo dice todo: son extranjeras, son inmigrantes y, por tanto, hay cierta mirada "ajena" a ello.

Aquí tenemos todo tipo de decisiones creativas en cuanto a qué subtramas dar paso... y no siempre con tino. A veces uno nota que en vez de desarrollar a los personajes principales y profundizar en ellos, la serie prefiere perderse (literalmente) por las calles de la urbe. Es una decisión estilística que se acompaña por pequeñas historias que a veces enriquecen y otras veces no terminan de encajar.

Este es el eslabón débil de lo que por otro lado es una serie majestuosamente realizada. La cámara de Wang es precisa y nos sumerge de lleno en un mundillo que nos es ajeno mientras nos lleva de la mano en lo que logra crear imágenes evocadoras y absorbentes en medio del caos. Hay, en todo momento, una gran sensibilidad en la dirección.

También el reparto es digno de mención. Hay que destacar el trabajo de Blue, que logra darle a un personaje algo complicado un magnetismo embriagador con una interpretación, paradójicamente, bastante más contenida que la de Kidman. Si bien la actuación de la actriz australiana no tiene ni un pero, parece algo en piloto automático, de pocos matices.

Este cúmulo de pequeños defectos y ciertos desatinos a la hora de discernir qué quiere contar, hacer que 'Expatriadas' no logre deshacerse de cierto barniz de melodrama de prestigio, quedándose a medio camino en su intención de exponer el fascinante mundo interior de estas mujeres.

