Es una de las películas más desgarradoras de los últimos años y ahora la puedes ver gratis en streaming: dolor, duelo y paternidad rodadas con perspectiva inusual

Ya es un lugar común, pero nunca se puede remarcar lo suficiente la importancia de la conversación a la hora de sanar. O, al menos, intentar estar menos en el hoyo. Los traumas son algo que dejan un impacto inmediato terrible y una sombra muy alargada. Durante mucho tiempo se ha intentado promulgar el enterrar lo sucedido, el "tirar palante" con una supuesta fortaleza que en realidad tiene mucho de fachada.

Abordarlo no es un paso nada fácil, pero no por ello deja de ser necesario. Y, sobre todo, el proceso debe partir desde una apertura de miras, de no meter las experiencias en un saco genérico pensando en respuestas fáciles o modelos que sirvan para cualquier situación. Es una de las cosas que hace especial una película aparentemente corriente como 'Mass', su variedad de perspectivas intentando encontrar un terreno común (que no necesariamente una respuesta).

La necesidad de conversar

Una de las mejores películas que pudimos ver el año pasado, especialmente por desgarradora e impactante emocionalmente. Y sin caer en los subrayados fáciles que sería tentador lanzar en un problema tal grave como el que relata. El primer trabajo como director de Fran Kranz revela una increíble claridad de ideas que sabe aterrizar con un reparto increíble. Ahora se puede ver en streaming de manera gratuita a través de RTVE Play.

En ella se nos cuenta que ha habido un tiroteo en un instituto, provocando una inmensa tragedia donde se perdieron a diez jóvenes, incluyendo el hijo de los padres interpretados por Martha Plimpton y Jason Isaacs. Tiempo después, acceden a reunirse con los padres del perpetrador del tiroteo, a los que dan vida Reed Birney y Ann Dowd, que se acabó suicidando tras sus actos. En la habitación privada de una iglesia episcopal los cuatro progenitores intentan hablar de lo sucedido y cómo les ha impactado.

Kranz, que además de dirigir es el guionista de esta historia, entra de lleno en una de las heridas más supurantes de Estados Unidos como son los tiroteos escolares. Un drama que decide abordar de una refrescante, dentro de todo el dramatismo desolador que muestra. Los cuatro personajes, cuidados al extremo y llenos de matices, son explorados desde una poderosa empatía que les permite respirar dentro del claustrofóbico escenario.

'Mass': dejando respirar el dolor

Una empatía que no recurre a momentos explosivos, a instantes donde las lágrimas caen sin parar o a desarrollar la conversación convenientemente a clímax que van a dar clips muy compartidos. Kranz deja que las emociones fluyan, pero no las explota, permitiendo hacer muy humanos a estos padres que tienen que afrontar su propia realidad y compartirla con el resto. Porque es el primer paso para avanzar.

La apuesta visual del director es minimalista, pero no por ello inexistente. A través de las cuatro paredes de la habitación va encontrando diferentes maneras de enmarcar a sus actores, sin planos que resalten por encima de lo que se cuenta sino apoyando precisamente la historia. La compleja sombra (metafórica) que proyectan los crucifijos son exquisitos detalles que muestran lo estudiada que está, aunque luego el resultado no pueda ser más orgánico y asombroso. No es un picnic precisamente, pero es un visionado extraordinario.

