Una de las mejores películas de los últimos años ya está disponible para ver gratis en streaming: un bello y complejo retrato familiar sobre costumbres extrañas

A menudo creemos que las cosas que pasan en nuestra familia no pasan en ningún sitio. Pero la sensación se incrementa cuando lo intentas ver desde fuera, quizá porque traes a otra persona a una de esas reuniones familiares, y no paras de pensar en las costumbres extrañas que habéis interiorizados. Y se puede llegar a un estado de no saber qué lugar ocupas en ese ecosistema.

Pero no son tanto rarezas como idiosincrasia. Aspectos que hacen que una familia se vuelva algo que no puedas encontrar en ningún otro sitio, para bien y para mal, volviéndolo algo muy complejo. Es una de las cosas que mejor explora una de las mejores películas de los últimos años, que recibió bastante aclamación en su momento: 'The Farewell'.

Familia y distancia

La película de Lulu Wang protagonizada por la siempre destacable Awkwafina fue uno de los estrenos destacados del 2019, y también de todo el catálogo de A24. Una exquisita dramedia que se acaba de poner disponible para ver de manera gratuita a través de la web de RTVE Play, lo que proporciona una ocasión inmejorable para descubrir sus bondades. También se encuentra disponible para usuarios de Filmin o Tivify.

Awkwafina interpreta a una aspirante artista que espera que se le conceda una beca. Mientras espera una resolución que puede ser negativa, tiene que volver a China, de donde procede su familia pero de la que se fue con sus padres cuando era niña. Aunque siempre ha estado conectada con su abuela. Por desgracia, el regreso y el reencuentro se debe al diagnóstico de cáncer de dicha abuela, aunque la familia decide ocultarle este hecho, fingiendo una ceremonia de matrimonio de uno de los más jóvenes de la familia para forzar la reunión familiar.

Ocultar un diagnóstico mortal a una persona resulta una de las acciones más extrañas que una familia puede llegar a hacer, y al personaje de Awkwafina, criada más en la cultura americana que en la china, le resulta incomprensible. 'The Farewell' intenta indagar en lo que hay detrás de esas supuestas buenas intenciones que motivan la decisión, haciendo un retrato complejo que no se conforma con "son sus costumbres, hay que respetarlas".

'The Farewell': rincones a descubrir

La frustración laboral juega también un papel importante en el desarrollo emocional de la película, cargado de matices y de interesantes rincones a explorar. Cuando crees que ha encontrado todas las dobleces posibles a las diferentes relaciones que la protagonista mantiene con los miembros de su familia, encuentra un matiz más profundo a partir de momentos entre lo cotidiano y lo estrambótico. Y consigue reflejar la importancia que tiene la matriarca en esa familia, además de las difíciles sensaciones que tienen los padres que decidieron dejar el país.

Esto influye de maravilla en una película que saber navegar entre dos aguas. Entre la comedia ligera y el drama familiar. Entre el indie americano y el cine de autor asiático. 'The Farewell' ofrece una exploración exquisita con lo mejor de cada casa, dando además la muestra de que Awkwafina es uno de los talentos de su generación. Porque si no fuera suficiente con ser la bomba cómica en todos los proyectos que sale, también es una actriz dramática notable.

En Espinof | Las mejores película de 2019