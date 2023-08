Nada importa más que la familia: 3 películas de superhéroes disponibles en streaming sobre el poder familiar que ver si te gusta 'Blue Beetle'

No sólo la saga 'Fast & Furious' habla sobre la importancia de la familia y cómo te lleva a las cosas más increíbles, incluso desafiar las leyes de la física. Los blockbusters más recientes no paran de sumarse a este mensaje, ya sea para familias biológicas o encontradas, y los superhéroes lo han sabido abrazar también. Como para no, teniendo en cuenta que es el tipo de historia que más se presta a los "daddy issues".

'Blue Beetle' ha sido el último en hacer ondear la bandera familiar y conectarla con su historia de superpoderes, algo lógico teniendo en cuenta la naturaleza latina del personaje. No es el único que lo ha explorado, ya que aquí tenemos tres ejemplos donde lo familiar resulta crucial para la historia superheroica. Y sin problemas paternofiliares, o no más de los necesarios.

'El protegido' ('Unbreakable', 2000)

Dirección: M. Night Shyamalan. Reparto: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard.

Qué pasa cuando la negación de tu propia identidad, de tu propia naturaleza, termina afectando gravemente a los que te rodean. ¿Se puede garantizar la integridad de la misma cuando se rechaza una parte fundamental de uno mismo? M. Night Shyamalan explora esa cuestión en esta singular película fantástica que, con el tiempo, se ha solidificado como su mejor película.

Una de las aproximaciones más realistas que se han realizado a los superhéroes, que al mismo tiempo es capaz de celebrar sus aspectos más comiqueros y fantasiosos. Ese equilibrio entre la viñeta y la perspectiva a pie de tierra es lo que hace especial a esta trilogía de Shyamalan, y es lo que hace tan emocionante este drama familiar que vive el personaje de Bruce Willis, que debe aceptarse a sí mismo por pura insistencia de su familia.

'Los increíbles' ('The Incredibles', 2004)

Dirección: Brad Bird. Reparto: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Jason Lee, Sarah Vowell.

Esta era bastante fácil de destacar: una familia de superhéroes. A falta de una película realmente recomendable de los '4 fantásticos' que colocar aquí, esta magnífica obra que supuso el estreno de Brad Bird en Pixar ofrece el mejor sustituto. Tanto por la dinámica familiar como por ese tono tan clásico en los diseños animados y en la banda sonora asombrosa de Michael Giacchino.

Una de las grandes películas de Pixar, y también la confirmación de Bird como uno de los genios cineastas en el medio animado. Una celebración de la naturaleza clásica de los cómics de superhéroes y también una poderosa lección sobre cómo actuar a espaldas de la familia no es la mejor solución a los problemas, incluyendo la salvación del mundo.

'Shazam' (2019)

Dirección: David F. Sandberg. Reparto: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Djimon Hounsou.

Antes de que 'Blue Beetle' llevase el pin de la familia en la solapa en el DCEU (o donde sea que encaje a estas alturas, nunca queda claro) estaba 'Shazam', que en dos películas ha hecho también un poderoso alegato sobre encontrar la fuerza a través de la unión familiar. La mejor versión está en la encantadora primera película, llenísima de corazón y de nostalgia bien entendida.

Con una comedia juvenil propia de 'Aventuras en la gran ciudad' y 'Big', la aproximación al superhéroe de DC destila puro sentido de la maravilla y fantasía a borbotones. Un delicioso trabajo que podía ser inocente e ilusionante sin ser inocentón, con magníficas dosis de humor y también de terror apto a través de criaturas demoniacas. Orígenes bien desarrollados.

