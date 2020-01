'The Farewell': una gran película injustamente olvidada por los Óscar

Hubo varias ausencias llamativas en las últimas nominaciones al Óscar, ya que simplemente no hay sitio para todas las películas que merecen estar ahí. Cada cual tendrá aquella que le parece más difícil de entender y en mi caso es ‘The Farewell’, la cinta escrita y dirigida por Lulu Wang que le valió un merecido Globo de Oro a Awkwafina por su estupenda interpretación.

He querido aprovechar que hoy se estrena en Estados Unidos la serie ‘Awkwafina is Nora from Queens’ para recuperar la primera película que vi en este 2020 pese a que su estreno en España se remonta al pasado 7 de noviembre. No hizo mucho ruido entonces y aún hoy sigue sin conseguir el reconocimiento que se merece esta estupenda adaptación de una mentira real.

Una delicia

Todos vamos a enfrentarnos en algún momento a la muerte de algún familiar -la alternativa es que nosotros muramos incluso antes que nuestros abuelos no suena tampoco muy apetecible- y la forma de abordar esa despedida cambia dependiendo de la persona, la familia o la cultura. En el caso de ‘The Farewell’ es la matriarca de una familia china a la que dan apenas unos meses de vida y sus allegados toman la decisión de ocultárselo siguiendo la tradición de esos lares y organizan una gran reunión con todos sus seres queridos.

Wang se basó en su experiencia personal para construir ‘The Farewell’, en la cual la relación entre Billi (Awkwafina) y su abuela Nai Nai (Shuzhen Zhao) la que sirve como gran hilo conductor, con la primera reflejando en todo momento la pena que siente sin poder expresarla de forma directa y la segunda siguiendo con su vida como si nada porque cree estar sana como una rosa.

La película podría haber sido simplemente eso, pero Wang la enriquece entrando de lleno en el choque cultural de formas diversas. Por un lado, la costumbre de ocultar la noticia al enfermo se asume como algo natural en las generaciones más antiguas pero encuentra una resistencia comprensible entre los más jóvenes, por no decir que tampoco es lo mismo aquellos que se quedaron en China que los que se mudaron fuera.

‘The Farewell’ opta por reflejar todo esto de forma sencilla, sin deleitarse más de la cuenta en los conflictos que genera, ya que al final todo está supeditado a la necesidad de la familia de pasar mas tiempo con Nai Nai antes de su muerte, llegándose a forzar una boda para hacerlo posible. De ser una producción más del gusto de los estudios de Hollywood, a buen seguro habría sido el personaje de Awkwafina quien fuera a casarse, pero Wang tiene claro que ella tiene más que suficiente con la inevitabilidad de la muerte de Nai Nai.

Sin efectismos innecesarios

Y es que Nai Nai sirve para recordarle a ella misma quién es. Estando muy lejos de ser una persona completamente independiente y de conseguir el sueño americano -en los primeros minutos ya se nos deja claro que incluso podría tener que abandonar el piso en el que vive por no poder pagar el alquiler-, también se siente fuera de lugar cuando visita los lugares de China en los que se crió.

Es como si estuviera a mitad de camino de ambas culturas, algo a lo que se alude ocasionalmente de forma directa en el guion de Wang, pero como norma general es algo que tiene que reflejar Awkwafina a través del lenguaje no verbal. Su interpretación está repleta de pequeños matices y alejada de las grandilocuencias o esos grandes momentos dramáticos que se utilizan a modo de clip para ilustrar lo bien que lo hacen algunos actores en ciertos papeles.

Esta es una decisión que también se traslada a la forma de abordar el relato desde la puesta en escena. Aquí priman las charlas con algunos personajes convencidos de estar haciendo lo correcto, otros con la duda de forma permanente en su expresión y aparte Nai Nai, siendo Zhao la encargada de dar un toque más cálido al relato al ser la única ajena a lo que está sucediendo. Habría sido muy fácil dejarse llevar por lo lacrimógeno, pero ‘The Farewell’ tiene siempre cierto barniz cómico gracias a Zhao que potencia el lado más entrañable de la película.

Todo esto se potencia a través de en un enfoque cotidiano pero preciso. No encontraréis aquí grandes piruetas por parte de Wang en ningún apartado y eso quizá sea un obstáculo para algunos espectadores, pero en este caso es lo que requería la historia para conseguir la dimensión emocional que buscaba su creadora, quien encuentra en Awkwafina una gran aliada para reflejarlo desde el minimalismo.

En resumidas cuentas

‘The Farewell’ es una de las mejores películas de 2019 y es una lástima que esté pasando tan desapercibida incluso tras el triunfo de su protagonista en los Globos de Oro. Es también una propuesta en las que las emociones van acumulándose a partir de lo que hemos visto previamente para mostrar el contraste cultural dentro de una familia y reflejar con tacto y humor lo que podría haber sido una simple catarata dramática.