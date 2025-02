Premios Goya 2025, dónde ver todas las películas ganadoras que ya están en plataformas de streaming

En lo que respecta al cine español, ya está todo el pescado vendido en la temporada de premios 2024-2025. El colofón, como cada año, lo han puesto unos Goya que, además de querer acabar con nuestras ganas de vivir con una de las galas más soporíferas que se recuerdan, han cumplido más o menos con lo esperado en lo que al reparto de cabezones respecta.

Por si aún no has hecho los deberes al 100%, a continuación te dejo una lista con todas las películas ganadoras del Goya 2025 que ya están disponibles en streaming para poder disfrutar de una sesión made in Spain en condiciones desde la comodidad del salón de tu casa. ¡Vamos al lío!





Todas las ganadoras del Goya 2025 disponibles en streaming

El 47

Esto no es matemático, pero la lógica decía que la película más nominada bien podría terminar la noche siendo la más premiada. Finalmente, esto ha sido así con 'El 47', que partía con 14 candidaturas y ha acabado coronando el palmarés con 5 galardones, incluyendo los de mejor película —ex-aqueo con 'La infiltrada'—, mejor actor principal para Eduard Fernández y mejor dirección de producción.

Segundo premio

La tercera película más nominada, con 11 menciones, ha sido la encargada de ocupar el segundo puesto en lo que a cabezones respecta. 'Segundo premio', el biopic musical de Los Planetas que ha servido a Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez para hacerse, entre otros, con el Goya a la mejor dirección. También ha rascado mejor montaje y mejor sonido, así que ni tan mal.

La habitación de al lado

Por supuesto, nuestro "Peeeedrooooo" no iba a irse con las manos vacías después de meterse en el bolsillo 10 oportunidades a levantar un Goya con 'La habitación de al lado'. Su aventura angloparlante con Tilda Swinton y Julianne Moore se ha marcado un 3/10, alzándose con los cabezones a al mejor guión adaptado, a la mejor música original y a la mejor fotografía.

La virgen roja

La nueva película de Paula Ortiz, que en 2015 nos regaló esa maravilla titulada 'La novia' sonaba para levantar alguna que otra estatuilla y culminó la noche con dos centradas en su arte. Ortiz y Najwa Nimri se quedaron sin premio, pero la cinta se ha llevado merecidamente los galardones a la mejor dirección artística y el mejor diseño de vestuario.

La estrella azul

Otra cinta que partía muy, pero que muy bien posicionada era 'La estrella azul', el otro biopic musical de la temporada escrito y dirigido por Javier Macipe. Sus ocho nominaciones se han traducido en dos galardones: los de mejor dirección novel para, obviamente, Macipe, y mejor actor revelación para Pepe Lorente. Sin duda, todo un sorpresón.

Casa en llamas

Lo de la 'Casa en llamas' del colega Dani de la Orden ha sabido un pelín peor, ya que al menos contábamos con que Emma Vilarasau se hiciese con el Goya a la mejor película. No pudo ser y, de las ocho nominaciones, la cinta sólo se ha hecho con el cabezón al mejor guión original —que prácticamente estaba asegurado— para un Edu Sola que ha vuelto a petarlo con su discurso de aceptación. Grande.

Salve María

El ratio de 'Salve María', lo nuevo de Mar Coll basado en la novela de Katixa Agirre, ha sido de lo más satisfactorio: de partir con dos nominaciones a salir de la ceremonia de entrega con un Goya bajo el brazo. Concretamente el de mejor actriz revelación, que se ha ido a manos de Laura Weissmahr.

