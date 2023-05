Cuando el Festival de Cannes no está fino: 3 grandes películas que ver en streaming que merecían ganar la Palma de Oro en su momento

La celebración del Festival de Cannes es siempre un evento muy a seguir por el público seguidor del cine. No sólo por qué se proyectan primero algunos de los grandes títulos más esperados del año, sino también por dar cabida a mucho cine pequeño y con capacidad de sorpresa. Es una gran oportunidad para el cine menos conformista y más atrevido para tener los focos por unos segundos y poder aspirar a que el público se percate de su existencia.

Cada año entran en Sección oficial títulos de lo más variado, tanto en autoría como en calidad, y el jurado seleccionado por la organización determina cuál es la que merece ser destacada por encima del resto y recibir la Palma de Oro. No necesariamente estos jurados atinan para dársela a la mejor y más impactante película, y aquí tenemos tres grandes ejemplos de cine impresionante que se vieron desprovisto de este enorme foco, aunque han terminado volviéndose clásicos igualmente.

'Z' (1969)

Director: Costa-Gavras. Reparto: Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irene Papas, Jacques Perrin, François Périer

Es cierto que la violenta sátira de 'If....' era una fascinante provocación que metía caña sin rubor a los colegios superiores y del establishment británico. Aunque si la intención del jurado presidido por Luchino Visconti era hacer una denuncia potente e inconfundible, sólo tenía que ir al final de la lista (imaginando que estuviese por orden alfabético) para dar con la película más adecuada y además incendiaria.

Todo un grito furioso para criticar sin tapujos una situación que sobrepasa cualquier concepto de lo moral, muestra del nervio político Costa-Gavras. Su ambicioso examen al corrompido sistema y a los dirigentes políticos se plasma en una película extraordinaria, que no da un segundo de respiro y se vale de su amplio enfoque para no dejar títere con cabeza en lo que está fallando.

'Crash' (1996)

Dirección: David Cronenberg. Reparto: James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas, Deborah Kara Unger, Rosanna Arquette.

Algo muy serio le debió hacer David Cronenberg a Francis Ford Coppola para que el año 1996, donde ejerció de presidente del jurado, hiciese una tarea tan personal evitar que una película tan impactante como 'Crash' optase a la Palma de Oro. Se tuvo que conformar con un premio especial, pero resulta del todo chocante que 25 años después 'Titane' si pudiera gozar de este honor siendo una película tan inspirada en Cronenberg y en lo que se propone aquí.

No es que faltasen grandes alternativas a la 'Secretos y mentiras' de Mike Leigh, como 'Fargo' o 'Rompiendo las olas', pero la provocación de Cronenberg es tan especial que algunas la tienen (tenemos) como la mejor obra del director. Un thriller muy psicológico y retorcido sobre fetiches con metal clavado, cuyas reflexiones sobre la búsqueda de nuevos estímulos en un ambiente sobreestimulado siguen siendo vigentes y con un director más maduro que nunca en su forma de rodar y narrar.

'Oldboy' (2003)

Dirección: Park Chan-wook. Reparto: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung, Ji Dae-han, Oh Dal-su

Producida un año antes pero muy inteligentemente mostrada en el Cannes de 2004, resulta todavía un misterio que Quentin Tarantino no diese el galardón a una película tan cercana a su sensibilidad como es 'Oldboy', y sí acordarse reconocer el 'Fahrenheit 9/11' de Michael Moore. Pero en festivales como Cannes pasan estas cosas, y de repente Steven Spielberg te preside un jurado que premia a 'La vida de Adèle'.

No obstante, no cambia que la película se haya convertido en objeto de culto, y la película que cambió para siempre el rumbo del cine surcoreano. Un ritmo eléctrico, un trabajo visual exquisito y un montaje inquieto. Park mostró ya aquí signos de maestría que refinaría aún más en obras posteriores, como 'La doncella' o 'Decision to Leave', pero el impacto de esta sorprendente cinta es algo imposible de negar.

