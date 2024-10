Sitges 2024 | 'El baño del diablo' arrasa en los premios demostrando el buen estado de forma del cine de género

Por suerte, en 2024 ha habido muy buenas películas en Sitges. Tanto, que elegir solo una iba a ser complicado: la sencillez aparente de 'Desert Road', la eficiencia técnica de 'Mads', la macarrada de 'Escape from the 21st century', el guion socarrón de 'Bodegón con fantasmas', la tristeza de 'Daniela Forever'... Al final, el jurado ha escogido correctamente, dando el premio a 'El baño del diablo', una de esas películas que se quedan a vivir contigo y que pueden gustar tanto a novatos en el cine de género como a expertos.

Además, películas tan fascinantes como 'Exhuma', 'Twilight of the warriors: Walled in' y 'Else' también han arañado premio, mientras que en Noves Visions se ha llevado el gato al agua 'A desert' (que personalmente me pareció interesante pero larga de más) y la mejor película de animación, sin mucha sorpresa, ha sido 'Memorias de un caracol', que allana su camino hacia los Óscar. Vamos a ver el palmarés completo porque, como siempre, hay mucho donde rascar.

Sección oficial a competición

Mejor película: 'El baño del diablo' (Veronika Franz y Severin Fiala)

Premio especial del Jurado: 'Exhuma' (Jang Jae-hyun)

Mejor dirección: Soi Cheang ('Twilight of the Warriors: Walled In')

Mejor interpretación femenina: Kristine Froseth ('Desert Road')

Mejor interpretación masculina: John Lithgow y Geoffrey Rysh ('The rule of Jenny Penn')

Mejor guion: Aaron Schimberg ('A Different Man')

Mejores efectos especiales, visuales o de maquillaje: 'Else'

Mejor música: Die Hexen ('Fréwaka')

Mejor fotografía: Giovanni Ribisi ('Strange Darling')

Noves Visions

Mejor película: 'A Desert' (Joshua Erkman)

Mejor dirección: Grazia Tricarico ('Body Odyssey')

Mejor corto: 'Say Wuff!' (Fabian Podeszwa)

Jurado Méliès de plata

Premio Méliès de Plata a la mejor película de género fantástico: 'Animale' (Emma Benestan)

Premio Méliès de Plata al mejor corto europeo de género fantástico: 'Meat Puppet' (Eros V)

Anima't

Mejor largometraje de animación: 'Memorias de un caracol' (Adam Elliot)

Mejor cortometraje de animación: 'Free the Chickens' (Matúš Vizár)

Órbita

Mejor pel·lícula: 'Zero' (Jean Luc Herbulot)

Blood Window

Mejor película: 'Mi bestia' (Camila Beltrán)

Jurado de la crítica

Mejor película: 'El baño del diablo' (Veronika Franz & Severin Fiala)

Mejor director revelación: Thibault Emin ('Else')

Mejor cortometraje: 'Chew' (Félix Dobaire)

Brigadoon

Mejor cortometraje: 'Céntrico' (Luso Martínez)

SGAE Nova Autoria

Mejor dirección-realización: 'Blava Terra' (Marine Auclair) y 'DARU/N' (Benjamin Hindrichs)

Mejor guion: Benjamin Hindrichs ('DARU/N')

Mejor música original: Yuliya Protasova ('De-sastre')

Jurado Carnet Jove

Mejor película: 'El baño del diablo' (Veronika Franz & Severin Fiala)

Mejor película Sitges Documenta: 'Grand Theft Hamlet' (Pinny Grylls & Sam Crane)

Premios del público

Mejor película: 'Strange Darling' (JT Mollner)

Premio del público: 'Handsome Guys' (Dong-Hyub Nam)

Premio del público Sitges Collection: 'Dead Talents Society' (John Hanchiang Hsu)

Premio del público Focus Asia: 'Dead Talents Society' (John Hanchiang Hsu)

Premio del público Midnight X-Treme: 'Die Alone' (Lowell Dean)

