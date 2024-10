Sitges 2024. 14 películas imprescindibles de la nueva edición del Festival de Cine Fantástico de Cataluña

Ahora que el Festival de San Sebastián ha bajado el telón con su reparto de conchas a diestro y siniestro —para alegría o decepción del gran triunfador Albert Serra—, es el momento de pasar página y proyectar nuestras miradas en la gran cita festivalera para los amantes del mejor cine fantástico y de terror —bueno, y del thriller—: el Festival internacional de cinema fantàstic de Catalunya, o Sitges para los amigos.

Con la 57ª edición del certamen a puntito de abrir sus puertas, es un momento ideal para repasar algunos títulos imprescindibles que yo, personalmente, no me pienso perder a partir del próximo jueves 3 de octubre. A continuación os voy a dejar con una selección de largometrajes para todos los gustos y de todos los colores con los que va a ser difícil terminar indiferente.

Los platos fuertes

Presence

Arrancamos esta primera tanda de títulos con algunas de las bombas más mediáticas del festival, y lo hacemos de la mano de Steven Soderbergh y la película inaugural de Sitges 2024. Esta no es otra que la enigmática 'Presence', que ya ha causado sensación en el circuito internacional y que propone una historia de terror y casas encantadas narrada desde el punto de vista de la entidad paranormal. Ganazas.

Nightbitch

Una de las últimas incorporaciones a la line up del certamen ha sido 'Nightbitch', la nueva cinta de Marielle Heller, que se ha unido a Amy Adams para narrar las desventuras de una madre primeriza convencida de que se está convirtiendo en un perro. Feminismo ácido y mordaz para una producción con pinta de ser una auténtica locura.

Daniela Forever

Por supuesto, no podíamos dejar de lado a nuestro Nacho Vigalondo, que se pasará por la costa catalana con su 'Daniela Forever'. Quienes la han visto en el Festival de Toronto aseguran que este cóctel entre ciencia ficción y drama romántico es lo más emocional y personal del director y, claro, sabiendo esto, no podríamos pensar siquiera en pasar por alto su proyección.

The Substance

Coralie Fargeat nos enamoró fuertemente a todos hace unas cuantas ediciones con su descomunal y ultraestilizado rape & revenge 'Revenge' —valga la redundancia—. Este año, después de provocar arcadas en Cannes, San Sebastián o Toronto, la cineasta francesa desembarca en Sitges con una de las grandes sensaciones del año; una mezcolanza entre terror, ciencia ficción, comedia negra y body horror a lo Cronenberg que, según dicen, tiene una última media hora deliciosísima.

Rich Flu

Para terminar con esta primera tanda tenemos el regreso a Sitges de Galder Gaztelu-Urrutia, director de la fantástica 'El hoyo' —que ganó el premio a la mejor película, dirección novel y el premio del público en 2019—, y cuya 'Rich Flu' promete otra dosis de reivindicación política y lucha de clases. ¿Una enfermedad que afecta a las clases altas y Mary Elizabeth Winstead? No podemos pedir más

Asia, qué hermosa eres

I, The Executioner

Sitges no sería Sitges sin su dosis de cine asiático de rigor en general, y de coreanadas en particular. Una de las cintas del país que más espero es 'I, the Executioner', un thriller marca de la casa surcoreana dirigido por Ryoo Seung-wan —responsable de la brutal 'Huida de Mogadiscio'— que sirve de secuela a la no menos recomendable 'Por encima de la ley'.

Escape From the 21st Century

Desde China, Li Yang promete ponerse de lo más loco con su nuevo largometraje: una comedia de acción y ciencia ficción con los viajes en el tiempo como leitmotiv en la que tres amigos descubren que pueden viajar 20 años atrás y adelante en el tiempo con un estornudo. Si esta premisa no os despierta toda la curiosidad del mundo, apaga y vámonos.

100 Yards

También desde China, Xu Haofeng —director de 'El maestro' y guionista de la magnífica 'The Grandmaster'— y el debutante Junfeng Xu nos traen un wuxia a la antigua usanza cargado de artes marciales ultraestilizadas y la lucha encarnizada entre dos rivales que aspiran a dirigir una academia de wushu.

The Killers

Acabando con nuestro made in Asia, volvemos a Corea del Sur en esta antología de historias cruzadas que combina el thriller de manual con tintes de terror bajo la dirección de Jong-kwan Kim, Lee Myung-se, Jang Hang-jun y Roh Deok; algunos de los nombres más interesantes de la industria. La información es escasa, pero pinta a sorpresón.

Sabemos a lo que venimos

Things Will Be Different

Dejamos lo mejor para el final, y estas son las películas más "pequeñitas" que convierten Sitges en un festival tan especial. La primera de ellas —y, probablemente, la que más ganas tengo de ver— es 'Things Will Be Different', dirigida por un Michael Felker cuyo nombre puede que no os diga nada, pero que cobrará sentido cuando os diga que es el montador de cabecera de Aaron Moorhead y Justin Benson, con quienes ha trabajado en 'Spring', 'El infinito' o 'Something in the Dirt'.

Desert Road

No se sabe prácticamente nada sobre este thriller de ciencia ficción más allá de que es el debut de Shannon Triplett en la dirección, que tiene bucles temporales de por medio y que evoca, precisamente, al cine de Justin Benson y Aaron Moorhead. Yo, con esto, ya tengo la película vendida.

Azrael

Con una escala algo mayor tenemos 'Azrael', la nueva película de E.L. Katz, director de la divertidísima 'Juegos sucios'. Pero ojo, porque la película, a medio camino entre el terror y la acción, está protagonizada por Samara Weaving y cuenta con un guión de Simon Barrett, colaborador habitual de Adam Wingard y escriba de 'Tú eres el siguiente' y 'The Guest'.

Dead Mail

Cuando se presentó la programación de Sitges 2024, su director Angel Sala hizo mucho hincapié en recomendar esta cinta de bajo presupuesto ambientada en los años 80 en la que una nota de ayuda llega a una oficina de correos, conectando a un investigador con un técnico secuestrado. La cosa pinta a desmadre de los buenos, con sus buenas dosis de violencia y terror a flor de piel.

It Doesn't Get Any Better Than This

Y, para terminar, otra de las grandes recomendadas que, además, será difícil ver a posteriori. Hasta donde sabemos, la película, en clave found footage, gira en torno a dos aficionados al terror que compran un dúplex para rodar una película sólo para descubrir que los miembros de una sexta se reúnen en trance en el exterior por motivos desconocidos. La cosa, por supuesto, se pone lo peor posible.

