"A nadie le importa menos el éxito que a mí". Albert Serra sigue pretendiendo ser el enfant terrible del cine español tras ganar en San Sebastián

Es el enfant terrible del cine español desde hace muchos años, y el niño querido de la crítica patria. Albert Serra, después de aparecer en varias listas de lo mejor de 2022 por 'Pacifiction', y tras demostrar su valía -guste más o menos- en obras como 'La muerte de Luis XIV', ha conquistado por fin otro premio importante después de que en 2019 ganara Un Certain Regard de Cannes con su 'Liberté'. Y es que el Festival de San Sebastián le ha otorgado la Concha de Oro a 'Tardes de soledad', su documental sobre el toreo, pero el éxito no le ha cambiado ni un ápice. Ni para bien ni para mal.

Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo

El cineasta más anti-algorítmico del cine español se reunió con la prensa después del éxito, según cuenta El Diario, y allí confesó que jamás le importó el recibimiento de su película: “Si digo la verdad la gente no se la cree, pero no me importaba nada si gustaba o no. No pienso en eso. Suficientes problemas hemos tenido con acabarla a tiempo y que quedara bien”. Además, ha hablado sobre el propio premio, al que, básicamente, le reconoce un valor casi nulo en su vida.

No es una cosa que me atraiga. No me molesta no ganar. Los premios no afectan a uno, lo que cuenta es la película. Evidentemente ayuda a la financiación de próximas películas, para eso sí ayuda, pero por lo demás ni ayuda ni perjudica. Sinceramente, quizás parecerá extraño, pero de verdad que nunca conocí en este mundo del cine a nadie que le importara menos el éxito que a mí. No me guío por esos parámetros.

De hecho, se rumorea que su próxima película estará protagonizada por Kristen Stewart, pero su obsesión no es la de triunfar, sino la de “Hacer cosas que no estén vistas, crear atmósferas inéditas, es lo que he hecho siempre”. De hecho, cree que aún no se ha domesticado: “Supongo que, por lo que me han contado amigos míos, comparado con las otras películas [nota: afirma no haber visto ninguna otra cinta de la Sección Oficial] todavía continuaba siendo la más osada. Esperemos a la próxima. Sobre Rusia. Esa promete”. Habrá que ver si con este premio el público general se atreve a acercarse a sus propuestas. Prometan o no.

