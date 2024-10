Las 12 mejores películas del Festival de Sitges que marcarán el futuro del cine fantástico

Cuando dices que has estado cubriendo un festival de cine como el de Sitges, todo se supone glamour. Alfombra roja, entrevista al lado del mar, comidas y fiestas a todo trapo, con alguna que otra película de fondo. Y para muchos la experiencia será esa, pero para los simples periodistas, el día empieza a las ocho y cuarto de la mañana con el pase de la primera película de la jornada y termina a la una de la mañana con el final de la sexta. Chándal, caras ojerosas, siestas inesperadas, miradas de comprensión, sitios donde escribir rodeados de gente y bocadillos de supermercado. Se disfruta, sí, pero a qué coste.

Al menos ha servido para traeros un menú de lo más nutrido, una selección entre lo mejor de las 51 películas que he tenido el placer (más o menos) de disfrutar en el festival de Sitges de 2024 entre las que hay de todo, desde body horror hasta leyendas urbanas coreanas, pasando por musicales monstruosos y bodegones fantasmales. Fuera se me han quedado cosas tan destacables como el fantasmal conjunto de planos secuencia de 'Presence', lo inédito de 'Los hiperbóreos', la gran persecución con giro imposible de 'Confession' o la sorpresiva depresión mirando a la muerte de 'Night Silence'. Como poco, este es un conjunto precioso para comprobar que al cine de género le queda mucho -muchísimo- por decir este año.

Dead Talents Society

Dirección: John Hsu Reparto: Chen Bolin, Sandrine Pinna, Gingle Wang, Eleven Yao, Bai Bai, y Soso Tseng

Si algo me ha demostrado Sitges este año es el gran estado de forma de la comedia de terror, gracias, en parte, a esta fabulosa película taiwanesa en la que vemos las leyendas urbanas y las apariciones fantasmales al estilo 'Cuarto milenio' desde el punto de vista de los muertos, que han montado un negocio a base de ganar notoriedad con vídeos virales y sustos terroríficos. Todos sus personajes son fabulosos, el ritmo no para jamás, el montaje es magnífico y la comedia acierta de manera continua. Una de las grandes tapadas del año sin mayores pretensiones que la diversión más pura. Así da gusto.

Azrael

Dirección: E.L. Katz Reparto: Samara Weaving, Vic Carmen Sonne y Nathan Stewart-Jarrett

Me decía mi compañero Jorge Loser que no entendía por qué me gustaba tanto esta película si hay cuarenta iguales cada año. Puede que sea cierto, pero esta orgía de sangre y venganza prácticamente muda, para la que se han preocupado de crear un mundo propio, se me hizo más que simpática: una persecución continua que funciona y un final impecable enmarcaron una de esas cintas que siempre son agradecidas en un festival de este tipo. 'Azrael' es imperfecta, sí, pero tiene una iconografía única, un lore que solo se intuye pero es contundente y una narrativa original. Además, no intenta ser en ningún momento lo que no es. Tan honesta como satisfactoria.

Escape

Dirección: Lee Jong-Pil Reparto: Lee Je-hoon, Koo Kyo-hwan y Hong Xa-bin

¿Es propaganda surcoreana? Por supuesto. Pero ojalá toda la propaganda estuviera así de bien hecha. En 'Escape' vemos a un soldado de Corea del Norte que quiere fugarse a Corea del Sur como sea, aunque para ello tenga que matar, sufrir, mentir y pasar por caminos plagados de bombas. Es sucia, agónica, insurrecta y tiene dos protagonistas antagónicos muy bien detallados, cuya tensión va continuamente in crescendo hasta explotar en un clímax tan bien rodado que solo podemos suspirar de alivio cuando termina. No es tan fácil de conseguir como parece.

Else

Dirección: Thibault Emin Reparto: Matthieu Sampeur, Edith Proust

Imagina que a David Cronenberg le hubiera dado por contar una historia de casas encantadas con claros ecos del Covid: el resultado podría ser muy parecido a 'Else', una película de body horror de tamaño gigantesco, repleta de ojos acuchillados, bultos en las paredes, objetos fusionados con cuerpos y caras a punto de ser tragadas por la materia. Su tramo final es inconsistente y un poco aburrido, pero el camino hasta allí resulta un viaje increíble que no te quieres perder.

Daniela Forever

Dirección: Nacho Vigalondo Reparto: Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido, Rubén Ochandiano

Nadie como Vigalondo podría haber dirigido esta película sobre el duelo, esa agonía vital en la que no puedes mirar al futuro porque te quieres quedar a vivir en el pasado. 'Daniela Forever' es un viaje en el que su protagonista debe darse cuenta de que es un cretino, de que debe hacer algo para no quedarse a vivir en su recuerdo y de que el dolor se pasa mejor fingiendo que no existe. Una pequeña gran maravilla que se revalorizará con el tiempo.

Your monster

Dirección: Caroline Lindy Reparto: Melissa Barrera, Tommy Dewey, Edmund Donovan, Meghann Fahy, Kayla Foster

En un festival dedicado a las personas raras, 'Your monster' es un canto de amor a la rareza, los monstruos, los furrys, los amores imposibles y los musicales. Esta especie de reconversión de 'La bella y la bestia' en comedia romántica con canciones, baile, sangre y un antagonista repulsivo puede pasar como una nadería, pero realmente es mucho más de lo que parece, todo un atrevimiento entre lo cómico y lo terrorífico que aprovecha para hablar del estado del romance en el siglo XXI. Disfrutona de inicio a fin, ¿qué más se puede pedir?

Bodegón con fantasmas

Dirección: Enrique Buleo Reparto: Consuelo Trujillo, Fernando Sansegundo, Ferran Gadea, Enric Benavent, Eduardo Antuña, Patty Bonet, Cristina García

Siguiendo la estela de 'Espíritu sagrado', pero centrada tan solo en la comedia, el debut de Enrique Buleo consta de cinco historias de fantasmas hilarantes que entremezclan la tradición de la "España vaciada" con la modernidad que nos atropella a todos. El director (y los actores, muchos de ellos amateur) no desperdicia ni un solo momento para introducir un buen gag, y la gran mayoría de ellos consiguen que estalles en carcajadas. Ojalá tenga todo el éxito que se merece, aunque la competencia sea feroz.

Escape from the 21st century

Dirección: Li Yang Reparto: Ruoyun Zhang, Elane Zhong, Yanmanzi Zhu

Cuando Yang se preguntó qué recursos estilísticos podía poner en su película, se respondió a sí mismo diciendo "Todos". Y es que 'Escape from the 21st century' va mucho más allá de ser un trasunto de 'Todo a la vez en todas partes' gracias a su mezcla de acción enajenada, animación no tradicional, ciencia-ficción repleta de paradojas, romance a través del viaje en el tiempo y humor made in China. Una absoluta macarrada imposible y fascinante que no permite en ningún momento que te aburras, como una especie de TikTok fílmico donde cada minuto encontrarás algo nuevo a lo que agarrarte. Para ver y no creer.

El baño del diablo

Dirección: Severin Fiala y Veronika Franz Reparto: Anja Plaschg, Maria Hofstätter, David Scheid, Tim Valerian Alberti

La ganadora de Sitges tiene el premio más que merecido. Desde una primera escena increíble e icónica, 'El baño del diablo' no deja que descanses nunca en su mezcla de folk horror, comentario sobre la actualidad y estudio de personajes que narra la caída en desgracia de una mujer que va descendiendo poco a poco hacia la locura hasta llegar a un giro final fabuloso que hace que toda la película suene como un perfecto estribillo. De esas que dan ganas de saborear una y mil veces más.

Desert Road

Dirección: Shannon Triplett Reparto: Frances Fisher, Beau Bridges, Kristine Froseth

Una mujer para en una estación de servicio en mitad del desierto de Estados Unidos y poco después su coche queda encallado. A partir de ahí, la película podría ir para cualquier sitio: una historia de supervivencia, un slasher, un rape and revenge... Por suerte, lo que Triplett hace es muchísimo más original, mezclando los bucles espaciales (que no temporales), las distintas dimensiones, los futuros posibles, el pasado imposible de modificar y la evolución de su protagonista. Desde 'Coherence' no sentía nada remotamente parecido a lo que sentí viendo 'Desert Road'. Pocos halagos mayores se le pueden hacer a una película de género.

Twilight of the warriors: Walled in

Dirección: Soi Cheang Reparto: Louis Koo, Sammo Hung, Richie Jen, Raymond Lam, Terrance Lau,

Es la segunda película de Hong Kong más taquillera de la historia en su país de origen, y con razón: este es el inicio de una trilogía sobre la ciudad amurallada de Kowloon y visualmente es un absoluto despliegue, con peleas de artes marciales únicas, macarradas delirantes, diseños increíbles y una historia que parece empezar a media res pero que es capaz de crear su propia mitología muy rápidamente. Estoy deseando ver su precuela y su secuela cuanto antes, y tú también lo estarás en cuanto la disfrutes.

Strange Darling

Dirección: JT Mollner Reparto: Willa Fitzgerald, Kyle Gallner, Madisen Beaty, Bianca A. Santos, Steven Michael Quezada

'Strange Darling' está hecha con ganas y gusto por sorprender, y se nota. No solo por su propia división en episodios desordenados, que ya de por sí es fascinante y funciona a la perfección, sino también por un giro capaz de trastocar todo lo que creías y darle una nueva perspectiva a todo lo que has visto hasta ese momento. JT Mollner utiliza los tópicos del género para destruirlos y remodelarlos a su favor. ¿Lo mejor de todo? Puedes comprobar si el hype es real, porque ya está en cines.

