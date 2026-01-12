"Estoy muy agradecido". Apenas salió en cinco episodios de 'Stranger Things' y le valieron para cobrar 11 veces más que el sueldo medio

A menudo se nos olvida que no todos los actores pueden ser Millie Bobby Brown. Como cualquier otra serie de Netflix, 'Stranger Things' está plagada de intérpretes secundarios que pueblan la pantalla junto a nuestros favoritos. Además de dejar una huella menor en la serie y la ausencia total durante el periodo promocional, es esperable que estos ganen menos dinero. ¿Pero cuanto menos, exactamente?

En su canal de youtube, uno de ellos nos lo cuenta en primera persona. Se trata de Tristan Spohn, joven actor que tras tantear algún papel profesional secundario en televisión tuvo la suerte de obtener su primer rol más grande dentro de 'Stranger Things'. Los fans podrán recordarlo como Dos, presente en cinco capítulos de la cuarta temporada como uno de los sujetos de prueba en el laboratorio con Once. En un exhaustivo vídeo, Spohn hace un resumen de cómo fue su aventura con Netflix a nivel financiero.

Para ello lo divide en cuatro categorías: costes de producción (cosas que pagaron por él aunque él no se lo llevara a su cuenta), beneficios extra que venían junto con el contrato, la paga principal de Netflix y lo que acabó llegando a su cuenta quitando impuestos. La experiencia comenzó de hecho con un importante pago que "acabó con mis ahorros al primer día". Una fianza que le devolvían al final si no "rompía nada" durante el rodaje. Calculó que Netflix había gastado unos 7.561 dólares para hospedarlo en el hotel durante las seis semanas que él grababa en la serie, 8.261 si contamos con los vuelos pagados y el conductor privado que lo llevaba y traía del aeropuerto.

No es lo único que se llevó simplemente por estar en la producción (aunque no estuviera activamente rodando). Le pagaron 2.485 dólares en gastos de transporte durante el rodaje, además de unos 60 dólares diarios (que sumaban 2.580 en total) para que gastara en comida. "Lo cuál es loco", afirma en su vídeo, "porque también te dan comida en el set." Admite que muchos días comía del set y se ahorraba esos 60 dólares.

¿Pero y el sueldo como tal? Por seis semanas de rodaje, Spohn cobró 30.000 dólares. 36.987 si contamos reshoots que tuvo que hacer, y compensación por horas extra al pasar algunos días más de 12 horas en el set. A eso hay que añadirle 12.666 dólares solo por los pagos residuales, es decir, aquellos que obtiene simplemente por el éxito de la serie y porque la gente continúe viéndola en la plataforma, y que al menos hasta la fecha del vídeo afirma que seguía recibiéndolos.

No se llevó íntegro todo esto, por supuesto. 15.639 dólares se fueron a pagar impuestos, y 4.430 es el porcentaje que se llevó su agendia, quedándose al final de todo en su cuenta con 38.593 dólares. "Estoy muy agradecido, aunque curiosamente, ese número podría haberse doblado de rodarlo dos años después", mencionaba en su vídeo. Se refiere a la huelga de actores del 2023, que hizo que los sindicatos y estudios llegaran a acuerdos más favorables, especialmente en cuanto a pagos residuales.

