La directora del documental de 'Stranger Things' zanja el debate sobre el posible uso de la IA que hicieron los creadores: "No lo entiendo"

La fiebre por el final de 'Stranger Things' no se apagó cuando se estrenó en Netflix el último episodio de la temporada 5, y muchos se aferraron a encontrar algo más en el documental 'Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5', dirigido por Martina Radwan.

El proyecto, que muestra desde dentro el cierre de una de las series más populares de la última década, ha abierto otra puerta: la de la curiosidad de los espectadores, que ahora quieren tanto o más saber del proceso creativo como del propio desenlace.

Tras las cámaras de un fenómeno

Tras ver el documental y saber cómo lo ha vivido Radwan -según la entrevista de The Hollywood Reporter-, queda claro que la conversación va más allá de los monstruos y el Mundo del revés. En sus declaraciones, Radwan cuenta cómo llegó al proyecto:

"Era un gran fan. Vi la primera temporada dos veces. Estaba... como todos los demás, esperando a que saliera la siguiente temporada. Así que fue una grata sorpresa cuando pensé: Voy a formar parte de esto"

Desde ese lugar, fue testigo del proceso creativo de los Duffer, incluyendo una respuesta que divide a los seguidores: si Eleven está viva o muerta. Aunque no ofrece una respuesta clara Radwan afirma que "tienes que entenderlo por ti mismo, lo que quieras ver", añadiendo que los Duffer hablaban en términos metafóricos:

"Ella representa la magia, y la magia tiene que morir para que todos puedan seguir adelante. Pero la llevas en el corazón, nunca la sueltas"

Uno de los momentos más comentados en redes fue la supuesta pestaña de ChatGPT abierta en el ordenador de uno de los Duffer. Y Radwan no esquiva el tema cuando se le pregunta al respecto:

"¿Estamos siquiera seguros de que tenían ChatGPT abierto? ¿Cómo es posible escribir una historia con 19 personajes y usar ChatGPT? No lo entiendo. No presencié un uso poco ético de IA generativa en la sala de escritores. Presencié intercambios creativos y conversaciones"

Otro fragmento del documental que enloqueció a muchos fue la discusión en la sala de guionistas sobre la ausencia de monstruos en El Abismo. Radwan explica cómo fue añadir esta discusión en el documental: "Lo incluí para mostrarle al público la cantidad de reflexión que implica, y que la reflexión nunca es sencilla”. Aclara además que trabajaron durante cuatro días en sala y cientos en el set, porque "los guionistas siempre trabajan en paralelo al rodaje", algo habitual desde la primera temporada.

También aprovechó para reivindicar el valor del rodaje práctico, poniendo como ejemplo en la secuencia donde Nancy y Jonathan casi se ahogan bajo una masa viscosa: "Gran parte del cine se trata de resolver problemas, y de hacerlo juntos". Según Radwan, solo hubo "un par de primeros planos" retocados con VFX. Y coloca ese momento como símbolo del “fin de una era”: "Construir ese set fue algo... ya nadie hace eso. Es literalmente el fin de una era".

