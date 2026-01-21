La película de guerra número 1 de Prime Video en 28 países. Este thriller bélico está rompiendo récords en Amazon

Hace unas horas os comentábamos que ya era oficial que 'El botín' se había convertido en el primer gran éxito de Netflix en 2026 al sumar más de 41 millones de visualizaciones durante sus tres primeros días en la plataforma. Ahora toca centrarnos en el primer bombazo de Prime Video del año, pues 'El tanque' está arrasando y rompiendo récords en el servicio de Amazon.

¿Qué es 'El tanque'?

'El tanque' es una película de Dennis Gansel que cuenta la historia de los integrantes de un tanque Tiger alemán que reciben una peligrosa misión tras las líneas enemigas en plena II Guerra Mundial. Todo se va complicando cada vez más y lo que espera a su llegada puede que no sea para nada aquellos que estaban buscando...

Este largometraje alemán se estrenó primero en los cines de su país antes de dar el salto de forma exclusiva a Prime Video en todo el mundo el pasado 2 de enero. Su éxito fue instantáneo, y desde Deadline se informa de que ha conseguido al número 1 en 28 países. De hecho, hoy mismo sigue en lo más alto en 9 de años.

Todo eso ha llevado a que 'El tanque' haya batido récords y se haya convertido ya en la película alemana más vista de la historia de Prime Video. Tampoco creo que la competencia fuese tan grande para lograrlo en menos de un mes, pero seguro que ayuda a que la plataforma de Amazon siga potenciando su apuesta por las películas de habla no inglesa.

¿Merece la pena 'El tanque'?

Por desgracia, apenas hay una sola crítica de la película recogida en Rotten Tomatoes, por lo que es imposible hablar de cualquier tipo de consenso crítico hacia. Lo que sí tenemos es opiniones del público: En letterboxd consigue una nota media de 3,18 sobre 5, mientras que en IMDb se va hasta un 6,5 sobre 10. Nada impresionante, pero sí apunta a que no vais a encontraros aquí con una pérdida de tiempo.

Por mi parte, mi opinión sobre ella va un poco en esa dirección, ya que me pareció una película muy solvente en lo técnico y que resulta curioso en su forma de abordar a los protagonistas como nazis un tanto desencantados. La idea del "nazi bueno" es muy difícil de manejar, pero aquí al menos es algo que se maneja con cierta soltura.

Sí que hay una escena a mitad de metraje que puede resultar algo tosca en su forma de oponer a los protagonistas con los nazis más entregados a la causa, pero el resto del tiempo se apoya más en la idea de un grupo de hombres buscando cumplir una misión. Y sin dejar de lado las dudas sobre la conveniencia o no de hacerlo, mientras en paralelo va jugando bien con la tensión de las diferentes situaciones que han de ir abordándose -mi favorita es la parte en la que pasan por un campo minado-.

Eso sí, el viaje físico y emocional de sus protagonistas puede llegar a hacerse algo repetitivo, pero lo que realmente va a determinar hasta qué punto va a disfrutar cada uno con ella es su final. Es uno de esos con muchas papeletas para ser odiado sin piedad, pero yo agradezco que al menos volviese a meterme de lleno en lo que nos cuenta.

