'Morbius' no "morbea" la taquilla: su reestreno recauda una miseria y demuestra que ser un meme no es lo mismo que tener popularidad

"Que hablen de ti, aunque sea mal" es una frase que se dice cuando uno quiere hacer ver que sabe de publicidad, pero realmente ni es cierta ni se enseña en las facultades (al menos hoy en día). Nadie quiere que se hable mal de su producto o su anuncio, y mucho menos que se convierta en un meme por su calidad paupérrima. Sin embargo, alguien en Sony pensó que 'Morbius' era diferente, y que tras semanas de memes la película se convertiría en un absoluto éxito si se reestrenara. Ese alguien metió la pata.

It's morbin time!

Este fin de semana, Jared Leto ha subido un vídeo a Twitter haciendo como que leía el guion de 'Morbius 2: It's morbin time', utilizando fatal no solo el meme en sí sino el de la música de 'Curb your enthusiasm'. Internet, con este intento de Leto de salvar los trastos, ha dado por muerto el meme justo el día en que 'Morbius' se reestrenaba en 1037 cines. Vaya timing perfecto.

Ya tenemos los datos de recaudación que van a sumarse a los 163 millones de dólares que la película ha recaudado alrededor del mundo: 300.000 dólares, unos 289 por cine durante todo el fin de semana. Por hacernos una idea del asunto, es el segundo peor promedio de todas las películas que se proyectaron en Estados Unidos el pasado fin de semana. Sony trató de abrazar el meme en su campaña publicitaria pero demostró que los tuiteros habían sido bastante más inteligentes que ellos.

Si no es otra cosa, al menos es una interesantísima lección de marketing en 2022: los memes no se traducen en dinero, y tener tu película satirizada por todo Internet no significa que la gente quiera volver a verla pagando en una pantalla enorme: le vale con poder editarla para hacer chistes a su costa. Esto no impide, claro, que Sony siga haciendo rodar su maquinaria para convencernos de que el Universo Villanos de Spiderman es una cosa real que, sin duda, existe. Próximas paradas: 'Kraven el Cazador', 'Madame Web' y... 'El muerto'. It's muertin time.