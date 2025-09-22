'La que se avecina' acometerá el mayor cambio de su historia en la temporada 16: "Se había quedado muy desfasado"

En los inicios de 'Aquí no hay quien viva', los hermanos Caballero decidieron romper con la tendencia española de hacer episodios larguísimos para aprovechar el prime time: durante la temporada 1, los capítulos duraban entre 50 minutos y una hora, una cifra que fue aumentando por presión de la cadena y de su productor, Jose Luis Moreno. En la temporada 3 llegaron a durar una hora y media, plegándose al marco de la televisión tradicional, algo que han continuado en 'La que se avecina'. Hasta ahora.

Aquí no hay quien duerma

Tal y como ha anunciado El Televisero, Laura Caballero ha reconocido que en la temporada 16 de 'La que se avecina' se completará el círculo y los episodios durarán entre 35 y 50 minutos, siguiendo las normas de la comedia moderna. Veinte años después, se han atrevido a dejar atrás las reglas impuestas por la televisión en abierto. Y ya era hora.

Que los capítulos sean más cortos es una bendición, porque los capítulos de ochenta minutos están completamente, no ya fuera ni del mercado, sino fuera de la vida de las personas. Estamos en un momento de consumir cosas muy rápido, muy cortas, se están viendo series asiáticas de un minuto por capítulo... Estamos en un momento de estrés en el que los 80 minutos se quedan muy desfasados. Para producir, para crear tramas, para todo. Con 80 minutos tenías que hacer mucho giro de trama todo el rato, rizar el rizo del rizo del rizo. Creo que todo queda más lógico, y para la comedia más todavía. Para mí es el formato perfecto de comedia, hay algunos episodios de 'Muertos SL' que se quedaron en los 25 minutos, que no llegaron ni a 30.

Este recorte no solo responde a las necesidades de sus creadores, sino también a una lógica de mercado: la gente, al final, quiere irse a la cama. "Cuando se emitían en Telecinco y estabas atenta a lo que se ponía Twitter, había gente que siempre, en uno de los cortes de publicidad, cuando creo que faltaba la media hora, que ya volaba. Notabas que esa era la duración, que ya era como demasiado, más con la publi, claro. Si quieres más, te pones dos". Veremos estos 8 nuevos episodios muy pronto, aunque aún no hay fecha de estreno en Prime Video. Toca esperar para esta corta visita a Contubernio 49. Lo bueno, si breve...

