El creador de 'Agárralo como puedas' afirma que la nueva película con Liam Neeson es una mala copia de su estilo: "Ahora todo el mundo está en esto por el dinero"

Hace unos meses se estrenaba el divertido reboot de 'Agárralo como puedas' en el que Liam Neeson sucedía a Leslie Nielsen al frente de esta mítica saga de comedia. La película funcionó moderadamente bien en taquilla -102 millones de ingresos frente a un presupuesto de 42- y gustó mucho a la crítica -88% de valoraciones positivas en Rotten Tomaotes-, pero David Zucker ahora la ha destrozado sin piedad.

"No lo entendió en absoluto"

Zucker es uno de los creadores de una franquicia que se remonta a la serie de televisión 'Police Squad!' estrenada en 1982. Pese a que no tuvo el éxito esperado, en 1988 dio el salto al cine con 'Agárralo como puedas', donde el ejerció como coguionista y director. Por ello, prácticamente nadie conoce mejor este universo que él y en Woman's World ha dictado una dura sentencia sobre la nueva entrega:

Mi hermano Jerry y nuestro socio Jim Abrahams empezaron a hacer comedias satíricas hace 50 años, y creamos nuestro propio estilo; y lo hacíamos tan bien que, evidentemente, parecía fácil. La gente empezó a copiarlo, como Seth MacFarlane con la nueva película de 'Agárralo como puedas'. No lo entendió en absoluto.

Zucker también se queja de que gastasen tanto dinero en la película, señalando que "no hay que gastar demasiado dinero en comedias, y una de nuestras reglas tiene que ver con el despliegue técnico. Los grandes presupuestos y la comedia son opuestos, y en la nueva 'Agárralo como puedas', se nota que gastaron mucho dinero en escenas llenas de despliegue técnico mientras intentaban copiar nuestro estilo”.

Siendo justos, la primera 'Agárralo como puedas' costó 14,5 millones de dólares de la época, los cuales actualizados según la inflación equivalen a 38 millones de hoy en día. Por ahí tampoco hay realmente tanta diferencia, la verdad.

El también codirector de la mítica 'Aterriza como puedas' también se queja de que la única motivación para hacer la película sea la monetaria: "Ahora todo el mundo está en esto por el dinero, y esa parece ser la única razón por la que quisieron hacer una nueva película de ‘Agárralo como puedas’”.

