Leslie Nielsen, sobre la película que marca el punto más bajo de su vida como actor: "Es la peor experiencia de mi carrera"

El reciente estreno de la nueva versión de 'Agárralo como puedas' ha llevado a que muchos vuelvan a acordarse de Leslie Nielsen, el mítico actor conocido por su participación en infinidad de parodias cinematográficas. Es cierto que antes de eso tuvo una larga carrera como actor serio -por ejemplo, él fue uno de los protagonistas de 'Planeta prohibido' o el capitán de 'La aventura del Poseidón'-, pero todo cambió para él después de 'Aterriza como puedas'.

Su buena sintonía con David Zucker

Fue entonces cuando Nielsen coincidió por primera vez con el trío formado por Jim Abrahams y los hermanos David y Jerry Zucker, algo que se repetiría en multitud de ocasiones. Eso sí, fue con David con quien más colaboró y esto es lo que comentaba en Dark Horizons al respecto:

Es casi imposible no compartir este sentido del humor. Aunque tengamos desacuerdos y, si te enfadas un poco, ya sabes, grrrr... pero el humor siempre te devuelve a la normalidad. Como digo, si te ríes de las mismas cosas, se crea un vínculo.

En esa misma entrevista también le preguntan sobre si tenía alguna película favorita o una que menos le gustase de entre todas las que hizo a lo largo de los años. Para lo primero no tenía la más mínima duda de que la elegida era la primera entrega de 'Agárralo como puedas', y para la segundo tampoco se cortó ni un pelo:

La que menos me gusta es una película que hice hace poco y que podría clasificar como la peor experiencia de mi carrera: '2001: Despega como puedas'.

Estrenada en el año 2000, '2001: Despega como puedas' es un lamentable bodrio que intenta reírse de varias escenas de la aclamada película de Stanley Kubrick, pero lo cierto es que es un batiburrillo sin pies ni cabeza. Un fiasco en todos los sentidos, pero es cierto que en España no fue nada mal en taquilla, ya que logró recaudar el equivalente a 1,6 millones de euros.

En Espinof | Las 27 mejores comedias de la historia del cine y dónde las puedes ver en streaming

En Espinof | El fantástico homenaje a Leslie Nielsen de la nueva 'Agárralo como puedas' que molestó a los guionistas. "¿Cómo lo hacemos de una manera muy, muy estúpida?"





