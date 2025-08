"He hecho más de 100 películas, no necesito que me digan cómo actuar". Liam Neeson descartó imitar a Leslie Nielsen en la nueva 'Agárralo como puedas'

He de confesar que no las tenía todas conmigo con el reboot de 'Agárralo como puedas'. Entre mi adoración hacia la trilogía protagonizada por Leslie Nielsen —y no hablemos de la serie 'Police Squad'— y que no terminé de encajar demasiado bien los chistes que se incluyeron en el primer tráiler mis expectativas estaban bajo mínimos, pero las sorprendentes y muy positivas reacciones que han llegado desde el otro lado del charco tras su estreno han cambiado las cosas drásticamente.

Haciendo lo suyo

Sin duda, uno de mis grandes miedos con la nueva versión de las comedias gestadas por el infalible trío Zucker-Abrahams-Zucker —ZAZ para los amigos— giraba en torno a la posibilidad de que el realizador Akiva Schaffer y su equipo cayesen en la trampa de buscar la réplica y no la revisión, pero en una entrevista con Variety, Liam Neeson, que da vida al hijo del eterno Frank Drebbin en la nueva 'The Naked Gun', ha dejado claro cristalino que no es el caso en absoluto.

El actor, que ha dejado atrás su etapa de héroe de acción maduro para entrar de lleno en su era cómica, ha asegurado que no revisó el tríptico original para buscar inspiración en su protagonista ni su canalización del humor y que, simplemente, confió en el material.

“Simplemente confié en el guion. Y sabía que iría mejorando a medida que trabajaran en él. [El director Akiva Schaffer] fue coguionista, pero siempre había otro guionista en el set —un amigo de Akiva, claro— y nos proponían finales alternativos para las escenas. ‘Prueba esto, prueba aquello’”.

Además, Neeson ha explicado que ni Schaffer ni el equipo de guión le plantearon cómo debía interpretar sus gags. Si lo hubiesen hecho, algo me dice que hubiesen salido escaldados del intento.

“No, ese tipo de indicaciones no las habría aceptado. He hecho más de 100 películas, así que no necesito que alguien me diga cómo actuar”.

El irlandés también ha desmontado la idea de que el rodaje de un título como este debe de ser un jolgorio constante. ¿Ligero? Sí. ¿Serio? También.

“Cuando ensayábamos, nos quitábamos las risitas personales. Algunas escenas requerían cierta coreografía: gags visuales y cosas así. No quiero decir que todo fuera serio, ni mucho menos. Pero, por supuesto, rodar una película es un asunto serio, aunque manteniendo una sensación de ligereza. Eso es muy importante”.

El próximo 22 de agosto llegará a nuestras salas de cine, con no poco retraso, la nueva 'Agárralo como puedas'. ¿Estará a la altura del hype generado con las reacciones del público y la crítica que ya ha podido disfrutar de ella? Os lo contamos en unos días.

