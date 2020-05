Val Kilmer explica por qué dejó de ser Batman tras una única película

Val Kilmer llegó a ser una gran estrella de Hollywood gracias a su participación en títulos como 'Top Gun', 'Willow' o 'The Doors', lo cual sin duda ayudó a que fuese elegido para sustituir a Michael Keaton en 'Batman Forever'. Sin embargo, solamente dio vida al hombre murciélago en una película y ahora el actor ha querido aclarar lo que sucedió.

Hace ya un tiempo, el director Joel Schumacher dijo que el actor quiso participar en 'La isla del Dr. Moreau' y los dejó tirados en el último momento, pero Kilmer ha aprovechado un perfil suyo publicado en The New York Times para señalar el momento exacto en el que supo que no merecía la pena volver a dar vida a Batman.

La explicación de Kilmer

El momento en cuestión tuvo lugar un día del rodaje de 'Batman Forever' que ya había acabado su trabajo e iba a quitarse el traje cuando llegaron unos visitantes que resultaron ser el multimillonario Warren Buffett acompañado de sus nietos. Por ello, se dejó puesto el traje, pero ninguno de los chavales quería hablar con él, solamente ponerse la máscara y subirse al Batmóvil, lo que le hizo pensar lo siguiente:

Por eso es tan fácil tener cinco o seis Batmans. No es sobre Batman. No hay Batman.

Kilmer pasó entonces a pensar que el personaje era alguien anónimo, por lo que poco importaba que lo interpretase él. Por un lado, suena a una reflexión curiosa sobre el personaje que no tiene una parte importante de razón, pero por otra suena a una decisión un tanto ególatra, ya que si no podía lucirse él, todo pasaba a dar igual.

Finalmente, Kilmer fue sustituido por George Clooney en 'Batman y Robin'. En su caso también lo interpretó únicamente en una película, pero fue la horrible recepción que tuvo la cinta lo que motivó que el hombre murciélago necesitase un reboot que acabó cayendo en manos de Christopher Nolan...