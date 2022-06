‘One-Punch Man': el director de 'Fast & Furious 9' dirigirá la película en acción real del anime de superhéroes

La adaptación en acción real de ‘One-Punch Man' sigue hacia adelante y por fin ha encontrado director. De una serie de acción se pasa a otra: Justin Lin se encargará de traer a Saitama a la pantalla grande.

De cabeza a una nueva franquicia de acción

Las noticias de una película "Hollywoodiense" de 'One-Punch Man' llevan mucho tiempo sonando y han tardado en coger forma. Hace ya dos años que Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, los guionistas responsables de 'Venom', se subieron al barco para ocuparse del guión de la película, pero todavía faltaba el capitán.

Los astros y los calendarios se han alineado, porque hace nada Justin Lin confirmaba que dejaba la franquicia de 'Fast & Furious' y no ha tardado en subirse a otro proyecto. Según confirma Deadline, el director ya está al frente de otra franquicia y dirigirá la película de 'One-Punch Man' para Sony Pictures.

Decimos franquicia porque parece que desde Sony y Arad Productions tienen en mente lanzar toda una saga centrada en Saitama. Lin también servirá de productor en la película y trabajará en el guión junto con Rosenberg y Pinker. Todavía no hay una fecha de estreno tentativa, pero se espera que la producción de 'One-Punch Man' comience a finales de este mismo año.

'One-Punch Man' surgió como un webcomic dibujado por ONE ('Mob Psycho 100') y pronto se volvió muy popular, especialmente con la versión publicada en la Tonari no Young Jump Next con el arte de Yusuke Murata. El anime no tardó en llegar y terminó de consolidar a 'One-Punch Man' como una de los mejores series de la década pasada.

La historia sigue a Saitama, un superhéroe muy peculiar que puede derrotar a cualquier oponente con un único puñetazo. Con todo este increíble poder en su puño, Saitama pronto comienza a aburrirse mucho de esta vida que no le plantea ningún desafío.