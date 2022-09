Netflix revela el tráiler de 'Exception': el nuevo anime de terror con diseños del legendario Yoshitaka Amano ya tiene fecha de estreno

Durante la Geeked Week, Netflix nos prometió nuevos estrenos de anime y está cumpliendo con creces. Este mismo mes la plataforma tiene varias series y películas de estreno, pero todavía quedan muchos títulos por llegar de aquí a final de año.

Aún están por desvelar varios de los proyectos de anime que podremos ver en los próximos meses, pero Netflix acaba de revelar el primer tráiler de 'Exception', un anime de terror que llega casi a tiempo para Halloween.

Hirotaka Adachi/Otsuichi es el creador de 'Exception', que llega a Netflix el próximo 13 de Octubre. El anime cuenta con diseños de personaje de Yoshitaka Amano, quien fue clave para el desarrollo visual de los videojuegos de 'Final Fantasy', y con una banda sonora de Ryuichi Sakamoto, ganador de un Óscar por su trabajo en 'El último emperador'.

