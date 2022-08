Tráiler del anime 'Romantic Killer': la comedia romántica sobre una friki que no quiere ser protagonista de una llegará a Netflix en otoño

Con como está ahora mismo el panorama del streaming, parece que una de las estrategias fijas que está siguiendo Netflix es seguir hinchando su catálogo de anime con títulos de todo tipo. Y hay que decir que nos está dejando series y películas muy originales.

En los últimos meses nos ha dejado varias exclusivas geniales como 'Tekken: Bloodline' o 'Isekai Ojisan', y para irse preparando para la temporada de otoño ya ha confirmado el estreno de 'Romantic Killer', una comedia romántica con una protagonista que se sale un poco de la norma.

Planazo de videojuegos y mantita

Anzu Hoshino es una estudiante de instituto que adora pasarse el día jugando a videojuegos y no le interesa la moda ni el romance. Ella está muy contenta con cómo están las cosas, hasta que aparece una criatura mágica llamada Riri que está decidida a "arreglar" la vida vida amorosa de Anzu aunque a ella no le haga ninguna gracia.

Así que Anzu pasa de estar rodeada de las cosas que más le gustan (los videojuegos, los gatos y el chocolate) a ser lanzada a una vida frenética llena de citas con chicos guapos a los que no puede ni ver.

Netflix ha confirmado esta adaptación del manga de Wataru Momose, que se publicó en la Shonen Jump+ de Shueisha desde julio de 2019 a junio de 2020. Con esta cantidad de material y aunque todavía no tenemos un número fijo de capítulos, podemos esperar una pequeña historia autoconclusiva que termine en una temporada.

Lo que sí que se ha confirmado es que 'Romantic Killer' llegará a Netflix el próximo 27 de octubre, dentro de la temporada de otoño. Kazuya Ichikawa ('The World Ends With You The Animation') dirigirá el anime, que viene producido desde Domerica. Syuri Ooba está a cargo de la composición de guiones junto a Hiroko Fukuda, y Arisa Matsuura del diseño de personajes.